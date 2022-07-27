Огородники рассказали, что посадить на грядке после сбора чеснока

Озимый чеснок чаще всего убирают в середине или второй половине июля, поэтому практически полсезона земля простаивает. Можно использовать участок из-под чеснока еще раз.

Подготовка грунта:

Стоит помнить, что после чеснока почва насыщена азотом, что очень хорошо для посева других культур. Но при этом в ней не хватает калия и фосфора, поэтому вносить удобрение нужно обязательно для обеспечения нормального развития посевов.

При этом следует помнить несколько рекомендаций:

После сбора чеснока убрать все растительные остатки и сорняки. Обильно обработать грядку раствором медного купороса или марганцовки для уничтожения возбудителей болезней и спор грибков. Если есть вредители, можно провести обработку любым подходящим составом для профилактики.

Перекопать участок на глубину штыка лопаты. Делать это лучше всего в день посева другой культуры, чтобы земля не пересыхала. После перекапывания разбить крупные комья и выровнять поверхность металлическими граблями. Заодно убрать корни и другие растительные остатки.

При перекапывании вносить фосфорно-калийное удобрение. Соблюдать нормы, указанные на упаковке, не стоит нарушать пропорции.

Если изначально сделать широкие междурядья и посадить томаты или перец весной, тогда после уборки чеснока им будет много места для роста.

Вместо минеральных удобрений можно вносить компост или перепревший навоз из расчета от 5 до 7 кг на квадратный метр. Нельзя использовать свежую органику, так как она выделяет очень много азота и при этом забирает влагу из почвы, что крайне нежелательно.

Какие культуры можно сажать:

Есть несколько вариантов, которые хорошо подойдут для посева после чеснока в июле. При этом нужно учитывать и погодные условия в регионе, если в сентябре уже холодно, то нет смысла высаживать другие культуры. Надо, чтобы после посадки был теплый период протяженностью не менее 2 месяцев.

Лучше всего использовать такие культуры:

Зелень и пряности. Им не нужно много времени для роста, поэтому можно сеять укроп, петрушку, кинзу, рукколу и многое другое. Главное – хорошо увлажнить почву при посеве, а если август будет жарким – притенять всходы.

Пекинская капуста. При надлежащем уходе и хорошей подкормке успеет сформировать кочаны до начала холодов. Также можно высаживать салаты и любые другие листовые культуры.

Редиска, редька и дайкон. Все эти корнеплоды успеют сформировать нормальные корнеплоды и дать урожай во второй половине лета. Главное – подбирать сорта с ранними сроками созревания. Лучше всего себя чувствует черная редька, которую удобно выращивать под зимнее хранение.

Сидераты. Чтобы дать почве отдохнуть и насытить ее питательными веществами можно засеять грядку фацелией, горчицей, зерновыми или бобовыми. Перед зимой наземную часть скосить, а участок перекопать, к весне получится почва, богатая питательными веществами, подходящая практически под любую культуру.

Огурцы. Чтобы собрать урожай, нужно заранее вырастить рассаду в стаканчиках и посадить ее сразу после уборки чеснока. При этом стоит выбирать только сорта с коротким сроком созревания. Для продления плодоношения после наступления холодных ночей лучше всего укрывать грядку пленкой.

Чтобы собрать второй урожай после чеснока очень важно хорошо готовить почву и соблюдать агротехнику. Еще один важный момент – выбор ранних сортов, чтобы оставшегося теплого периода хватило для нормального созревания. В южных районах можно сажать практически любые культуры, так как там остается еще более 3 месяцев тепла.