Российскому киберспортсмену Москаленко отказали в визе в США из-за буквы Z

Киберспортсмену команды России по Dota 2 Ивану Москаленко отказали в американской визе из-за нарисованной буквы Z. Об этом сообщил его партнер по команде Дмитрий Fishman Полищук.

В команде отмечают, что из-за отказа в американской визе Москаленко пропустит следующую игру по Dota 2, которая должна состоятся с 4 по 14 августа на территории США. Ранее Москаленко заявлял, что если не получит визу в США, вместо него на игру поедет TSM FTX Энцо Timado Гианоли.

Напомним, в июне российскую киберспортивную команду Virtus.pro дисквалифицировали с турнира в DPC-лиге Восточной Европы из-за рисунка Ивана Москаленко. Во время перерыва в матче против команды Mind Games игрок нарисовал знак, похожий на букву Z.

Партнеры россиянина сразу же начали замазывать рисунок, а Москаленко извинился за произошедшее и объяснил, что рисунок появился непреднамеренно. Несмотря на это, команда получила техническое поражение в той игре и потенциально в следующих встречах.

Практически сразу после инцидента команда Virtus.pro заявила о расторжении контракта с Иваном Москаленко. В команде подчеркнули, что выступают против разжигания ненависти как в киберспорте, так и в реальной жизни.