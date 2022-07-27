В Еврокомиссии раскритиковали заявление Орбана о смешении рас

Возмущение расистскими заявлениями главы венгерского правительства Виктора Орбана продолжается.

Вице-президент Еврокомиссии Маргаритис Схинас написал в Twitter в среду: «Ненависти нет места на наших устах или в нашем обществе. Мы никогда не должны позволять нашим формулировкам предавать самый существенный принцип нашего существования: мы все в равной степени люди».

Своими заявлениями грек сослался на выступление Орбана на выходных в Румынии. Там Орбан сказал: «Существует мир, в котором европейские народы смешиваются с теми, кто пришел из-за пределов Европы. Это мир смешанных рас. С другой стороны, есть, например, Карпатский бассейн, где европейские народы, такие как венгры, румыны и словаки, смешались друг с другом».

«Мы готовы смешиваться друг с другом, но мы не хотим становиться многорасовыми», - заявил Орбан.

Концепция, используемая, в частности, национал-социалистами, о том, что существуют разные человеческие расы, несостоятельна с научной точки зрения и является частью расистского мировоззрения, считают оппоненты венгерского премьера.

Хотя Шинас не упоминает речь Орбана в своем твите, его доверенные лица подтвердили, что он имел в виду именно ее.