В Еврокомиссии раскритиковали заявление Орбана о смешении рас
Возмущение расистскими заявлениями главы венгерского правительства Виктора Орбана продолжается.
Вице-президент Еврокомиссии Маргаритис Схинас написал в Twitter в среду: «Ненависти нет места на наших устах или в нашем обществе. Мы никогда не должны позволять нашим формулировкам предавать самый существенный принцип нашего существования: мы все в равной степени люди».
Своими заявлениями грек сослался на выступление Орбана на выходных в Румынии. Там Орбан сказал: «Существует мир, в котором европейские народы смешиваются с теми, кто пришел из-за пределов Европы. Это мир смешанных рас. С другой стороны, есть, например, Карпатский бассейн, где европейские народы, такие как венгры, румыны и словаки, смешались друг с другом».
«Мы готовы смешиваться друг с другом, но мы не хотим становиться многорасовыми», - заявил Орбан.
Концепция, используемая, в частности, национал-социалистами, о том, что существуют разные человеческие расы, несостоятельна с научной точки зрения и является частью расистского мировоззрения, считают оппоненты венгерского премьера.
Хотя Шинас не упоминает речь Орбана в своем твите, его доверенные лица подтвердили, что он имел в виду именно ее.
Опубликовано: Тарас Медведев
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