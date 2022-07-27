Диетолог Джордан Саммерс рассказала о самых вредных привычках в употреблении напитков

Выбор напитков не менее важен, чем продуктов питания. Неправильные привычки могут нанести существенный вред здоровью.

Наиболее опасной такой привычкой диетолог Джордан Саммерс называет регулярное употребление алкоголя в больших дозах. Это создает риски заболеваний сердца, повышения давления, болезней печени и даже рака.

Диетические напитки тоже могут нанести вред. Они содержат искусственные подсластители, которые могут заставить мозг накапливать жир, препятствуя похудению.

Слишком большие порции соков и газировки – тоже не лучшая привычка. Они могут стать источником лишних калорий и вызвать ожирение.

Употребление большого количества напитков с кофеином может привести к излишней нагрузке на сердце, вызвать бессонницу и повышенное потоотделение, а также другие нежелательные симптомы.

Жирные молочные напитки повышают риск сердечных заболеваний. На насыщенные жиры должно приходиться 5-6% ежедневного потребления калорий.

Напитки с повышенным содержанием сахара могут не только увеличить массу тела, но и привести к ожирению печени. Это касается и фруктозы, которая содержится в безалкогольных напитках.

Даже смузи и свежевыжатые соки могут вызвать негативные последствия, если добавлять в них слишком много фруктов с высоким содержанием сахара и пить в большом количестве.

Не стоит чрезмерно усердствовать и с протеиновами напитками, поскольку длительно потребление белка в больших количествах приводит к повреждению почек и вымыванию минералов из костей.