Дачники рассказали о самых распространённых болезнях смородины
Смородина – один из самых популярных кустарников, который выращивают многие садоводы и огородники. Полезными свойствами обладают не только ягодки этого растения, но и листья и даже побеги.
Болезни этого ягодного кустарника подразделяются таким образом:
вирусные;
грибковые;
инфекционные;
бактериальные.
Грибковые поражения чаще всего возникают в дождливую погоду. Если летом ожидается дождливая погода, садоводам нужно обратить внимание на внешний вид кустов смородины.
Самыми опасными являются вирусные заболевания, они гораздо сложнее поддаются лечению и могут приводить к гибели целого куста.
Антракноз смородины:
Это заболевание обычно распространяется в затяжную дождливую погоду. Возбудителем антракноза является грибок «Colletotrichum orbiculare».
Главные признаки болезни:
на поверхности листьев возникают бурые и красные пятнышки с небольшими темными бугорками посередине;
через несколько дней пятна начинают увеличиваться в размере и поражают поверхность всего листа;
листья полностью засыхают и со временем опадать.
Чаще всего это заболевание встречается у красной смородины. В сырую погоду грибок проявляет большую активность. Его споры могут оставаться на растительных остатках и выживать до следующей весны.
При появлении первых признаков заболевания нужно сразу же приступить к лечению. Для обработки кустов используют бордоскую жидкость (0,1 кг средства на 10 литров воды). После обнаружения заболевания нужно сразу произвести опрыскивание растения и повторно уже после сбора урожая.
Махровость:
Махровость может возникать на листьях разных сортов смородины. Это опасный вирус, который может погубить весь куст смородины. Выявить махровость на листьях бывает очень сложно, в некоторых случаях характерные симптомы вирусного заболевания выявляются на 3 или 4 год жизни куста.
К заболеванию относятся такие симптомы:
трансформация листьев;
отсутствие плодов на некоторых побегах или на всем кусте;
не чувствуется привычный аромат смородины.
Главным переносчиком болезни является так называемый почковый клещ. Паразиты, пережившие зиму, в конце весеннего периода распространяют инфекцию по другим растениям.
Болезнь можно обнаружить по таким характерным признакам:
деформация и потемнение листьев;
деформация цветоносов;
вытягивание кистей цветоносов;
отсутствие аромата смородины.
К сожалению, на сегодняшний день нет эффективного способа лечения махровости листьев.
Очень важно все пораженные кустики смородины нужно выкопать и сразу сжечь, а чтобы обезопасить здоровые кусты от заболевания, нужно обработать их инсектицидными препаратами: раствором «Фуфанона», «Лепидоцида», «Акарина» и др.
Мучнистая роса:
Обычно болезнь поражает молодые кусты смородины. Его возбудителем является гриб Erysiphales. Признаки заболевания возникают из-за влажной погоды ближе к середине лета.
Симпомы мучнистой росы на листьях:
листья покрываются рыхлым налетом белого цвета;
со временем налет распространяется и на плоды.
Мучнистая роса – это редкое заболевание кустов смородины и при своевременной обработке бороться с ним достаточно просто.
Какие препараты применяются в борьбе с мучнистой росой:
«Фундазол» обычно используют в самых запущенных случаях. Это фунгицидный препарат контактного и системного действия, который хорошо справляется с грибковыми заболеваниями.
«Фитоспорин» - эффективный фунгицид, который проникает глубоко внутрь растения и активно действует как натуральный антибиотик.
Раствор аптечного йода (флакон средства 5% на 10 литров воды). Если же лечение не дало положительных результатов, необходимо использовать медный купорос (1 ч.л. 1% препарата на 7 литров жидкости).
Септориоз или белая пятнистость:
На такое поражение смородины многие садоводы и огородники обычно не обращают внимание. Если же вовремя не провести лечение, растение может погибнуть.
К основным признакам болезни можно отнести:
на листьях возникают небольшие бурые пятна;
пластины листьев высыхают.
Лечение поврежденных растений производится путем опрыскивания фунгицидами («Ридомил Голд», «Байлетон» и др.) или 1%-раствором бордоской жидкости.
Ржавчина:
Если кустики смородины начали резко терять листву, то это самый тревожный признак. Данные симптомы возникают только в результате поражения листьев грибком.
Существует два вида ржавчин:
столбчатая – представляет собой небольшие наросты внизу листьев;
бокальчатая – больше всего похожа на выпуклые бурые пятнышки.
Борьбу с ржавчиной на листьях начинают с обработки культуры раствором фитоспорина или для опрыскивания используются фунгициды. Кусты можно обрабатывать около 4-х раз с перерывом в десять дней.
Полосатая мозаика:
Это опасное вирусное заболевание, которое поражают кусты смородины разных сортов. Один из главных симптомов полосатой мозаики – листья меняют окрас, на их поверхности возникают серовато-желтые или узорчатые пятна.
При этом заболевании проводить лечение бессмысленно. Остается только выкопать все пораженные кусты и сжечь их, ведь только таким образом можно остановить распространение болезни.
Выкапывая поврежденные растения нужно проследить за тем, чтобы в грунте не оставалось небольших корешков заболевших кустов. Поскольку это может стать главной причиной распространения болезни на здоровые растения.
Опубликовано: Ангелина Крент
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