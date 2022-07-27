Дачники рассказали о самых распространённых болезнях смородины

Смородина – один из самых популярных кустарников, который выращивают многие садоводы и огородники. Полезными свойствами обладают не только ягодки этого растения, но и листья и даже побеги.

Болезни этого ягодного кустарника подразделяются таким образом:

вирусные;

грибковые;

инфекционные;

бактериальные.

Грибковые поражения чаще всего возникают в дождливую погоду. Если летом ожидается дождливая погода, садоводам нужно обратить внимание на внешний вид кустов смородины.

Самыми опасными являются вирусные заболевания, они гораздо сложнее поддаются лечению и могут приводить к гибели целого куста.

Антракноз смородины:

Это заболевание обычно распространяется в затяжную дождливую погоду. Возбудителем антракноза является грибок «Colletotrichum orbiculare».

Главные признаки болезни:

на поверхности листьев возникают бурые и красные пятнышки с небольшими темными бугорками посередине;

через несколько дней пятна начинают увеличиваться в размере и поражают поверхность всего листа;

листья полностью засыхают и со временем опадать.

Чаще всего это заболевание встречается у красной смородины. В сырую погоду грибок проявляет большую активность. Его споры могут оставаться на растительных остатках и выживать до следующей весны.

При появлении первых признаков заболевания нужно сразу же приступить к лечению. Для обработки кустов используют бордоскую жидкость (0,1 кг средства на 10 литров воды). После обнаружения заболевания нужно сразу произвести опрыскивание растения и повторно уже после сбора урожая.

Махровость:

Махровость может возникать на листьях разных сортов смородины. Это опасный вирус, который может погубить весь куст смородины. Выявить махровость на листьях бывает очень сложно, в некоторых случаях характерные симптомы вирусного заболевания выявляются на 3 или 4 год жизни куста.

К заболеванию относятся такие симптомы:

трансформация листьев;

отсутствие плодов на некоторых побегах или на всем кусте;

не чувствуется привычный аромат смородины.

Главным переносчиком болезни является так называемый почковый клещ. Паразиты, пережившие зиму, в конце весеннего периода распространяют инфекцию по другим растениям.

Болезнь можно обнаружить по таким характерным признакам:

деформация и потемнение листьев;

деформация цветоносов;

вытягивание кистей цветоносов;

отсутствие аромата смородины.

К сожалению, на сегодняшний день нет эффективного способа лечения махровости листьев.

Очень важно все пораженные кустики смородины нужно выкопать и сразу сжечь, а чтобы обезопасить здоровые кусты от заболевания, нужно обработать их инсектицидными препаратами: раствором «Фуфанона», «Лепидоцида», «Акарина» и др.

Мучнистая роса:

Обычно болезнь поражает молодые кусты смородины. Его возбудителем является гриб Erysiphales. Признаки заболевания возникают из-за влажной погоды ближе к середине лета.

Симпомы мучнистой росы на листьях:

листья покрываются рыхлым налетом белого цвета;

со временем налет распространяется и на плоды.

Мучнистая роса – это редкое заболевание кустов смородины и при своевременной обработке бороться с ним достаточно просто.

Какие препараты применяются в борьбе с мучнистой росой:

«Фундазол» обычно используют в самых запущенных случаях. Это фунгицидный препарат контактного и системного действия, который хорошо справляется с грибковыми заболеваниями.

«Фитоспорин» - эффективный фунгицид, который проникает глубоко внутрь растения и активно действует как натуральный антибиотик.

Раствор аптечного йода (флакон средства 5% на 10 литров воды). Если же лечение не дало положительных результатов, необходимо использовать медный купорос (1 ч.л. 1% препарата на 7 литров жидкости).

Септориоз или белая пятнистость:

На такое поражение смородины многие садоводы и огородники обычно не обращают внимание. Если же вовремя не провести лечение, растение может погибнуть.

К основным признакам болезни можно отнести:

на листьях возникают небольшие бурые пятна;

пластины листьев высыхают.

Лечение поврежденных растений производится путем опрыскивания фунгицидами («Ридомил Голд», «Байлетон» и др.) или 1%-раствором бордоской жидкости.

Ржавчина:

Если кустики смородины начали резко терять листву, то это самый тревожный признак. Данные симптомы возникают только в результате поражения листьев грибком.

Существует два вида ржавчин:

столбчатая – представляет собой небольшие наросты внизу листьев;

бокальчатая – больше всего похожа на выпуклые бурые пятнышки.

Борьбу с ржавчиной на листьях начинают с обработки культуры раствором фитоспорина или для опрыскивания используются фунгициды. Кусты можно обрабатывать около 4-х раз с перерывом в десять дней.

Полосатая мозаика:

Это опасное вирусное заболевание, которое поражают кусты смородины разных сортов. Один из главных симптомов полосатой мозаики – листья меняют окрас, на их поверхности возникают серовато-желтые или узорчатые пятна.

При этом заболевании проводить лечение бессмысленно. Остается только выкопать все пораженные кусты и сжечь их, ведь только таким образом можно остановить распространение болезни.

Выкапывая поврежденные растения нужно проследить за тем, чтобы в грунте не оставалось небольших корешков заболевших кустов. Поскольку это может стать главной причиной распространения болезни на здоровые растения.