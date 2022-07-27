Огородники рассказали, когда стоит подкармливать озимый чеснок

Без корневых подкормок весной и летом вырастить крупные головки озимого чеснока сложно.

Озимому чесноку не нужен азот в июле:

Первый раз азотную подкормку вносят под чеснок в начале вегетации, когда из земли появятся первые 3-4 молодых листика. До этого растение получает необходимые элементы из зубка и не нуждается в дополнительном питании. В фазе 6-9 зеленого листа азот еще нужен, но до появления 10 листика.

Потребность чеснока в питательных элементах, выраженная в процентном соотношении – 33,52% азота, 7,35% фосфора, 10% калия.

Эта стадия соответствует началу активного вегетативного роста озимого чеснока.

В промежутке межу этими двумя фазами трижды вносят азотное удобрение:

апрель – появление всходов;

май – активный рост надземной части;

июнь – формируются головки.

Азотные удобрения работают по-разному, поэтому их используют осмотрительно. Мочевину вносят только весной, это амидное удобрение, оно обладает пролонгированным действием, внесенное в июне, может привести к деформации головок, снижению лежкости.

Правильнее вносить под озимый чеснок аммиачную селитру. В ней азот содержится в аммонийной форме, усваивается культурой сразу. Сроки последней азотной подкормки отличаются по регионам, но их всегда прекращают после появления 6-9 листа.

Когда вносить фосфорно-калийные удобрения под озимый чеснок:

После появления 10 листа у растений начинает формироваться головка. В это время культуре нужен фосфор и калий. Если почва на огороде кислая, то для подкормки используют древесную золу. Она поставляет растениям питательные элементы и нормализует кислотность.

Если на огороде почва щелочная, то в конце июня, начале июля вносят калийно-фосфорные минеральные туки или суперфосфат и сульфат калия, монофосфат калия.

Азот во второй половине июня, а тем более в июле, растению не нужен, потому что надземная часть уже сформировалась. Корневая зона находится глубоко – 20-25 см, чтобы удобрения принесли максимальную пользу, на гряде делают бороздки глубиной 5-7 см, в них льют жидкое удобрение. После полива канавки заравнивают.

Фосфорно-калийные удобрения вносят за сезон дважды, последний раз за месяц до уборки, их применение во второй половине июля не приносит пользу. Озимая культура не успевает усвоить все питательные вещества. Для последней подкормки в первых числах июля 200 г золы настаивают 2-3 дня в 10 л воды, ведра такого настоя хватает на 1,5-2 м² гряды.