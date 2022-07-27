Президент Шри-Ланки может вернуться в страну после бегства от протестов

По информации Bloomberg, бывший президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса вернется в страну после бегства из-за протестов. Почти две недели он находился в Сингапуре.

Протесты возникли на фоне экономического краха страны, в том числе сокращения валютных резервов и стремительной инфляции.

Протестующие обвинили в этом президента страны Раджапаксу и потребовали его отставки, после чего он уехал из страны.

15 июля Раджапакса направил властям Шри-Ланки письмо, в котором заявил, что уходит в отставку. Законодатели избрали новым главой государства сторонника экс-президента Ранила Викремесингхе.

Представитель кабинета министров Бандула Гунавардена сообщил журналистам, что Готабая Раджапакса вернется в Шри-Ланку, но не назвал сроков. Он подчеркнул, что бывший президент не скрывается и не находится в изгнании.

Правительственный чиновник на условиях анонимности сообщил, что экс-президент намерен жить в своей частной резиденции на окраине столицы Шри-Ланки Коломбо.

Новый президент Викремесингхе ввел в Шри-Ланке чрезвычайное положение, которое позволяет силам безопасности задерживать и арестовывать людей в попытке подавить многомесячные протесты.

Теперь демонстранты хотят, чтобы Викремесингхе был отстранен от власти, заявляя, что он мало что сделал для привлечения Раджапакса к ответственности и разрешения кризиса.