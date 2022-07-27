Дачники рассказали, как приготовить настой чесночных стрелок от вредителей

Современные огородники стали все чаще выращивать овощные культуры без применения вредных химических препаратов, а для борьбы с насекомыми и болезнями растений используют народные методы.

В чем заключается польза стрелок чеснока:

Чеснок является самым действенным инсектицидом. В этом растении содержатся активные эфиры, фитонциды и даллилсульфит, которые эффективно справляются с паутинным клещом, листогрызущими гусеницами, мелкими личинками и остальными опасными насекомыми.

Но следует помнить о том, что готовить настои из стрелок этого растения нужно с учетом определенного вида вредителей. Только так обработка растений будет самой результативной.

Применяя на садовом участке настой, приготовленный из стрелок чеснока, можно не только избавиться от насекомых на пораженных растениях, но и обработать остальные посадки, чтобы защитить их от болезней и вредителей.

Природный инсектицид применяется в борьбе с:

капустной белянкой;

тлей;

муховертками;

мокрицами;

личинками пылильщика;

трипсами.

Готовый настой также можно применять для обработки растений, которые поражены опасными грибковыми болезнями. Таким эффективным народным средством обрабатывают не только листья растений, но и орошают все насаждения.

Но очень важно не нанести вред самым растениям, поэтому нужно обязательно соблюдать количество чесночных стрелок, которые указаны в рецептуре.

Самые эффективные рецепты настоев:

Чтобы результат был самым эффективным, готовый настой нужно применять рано утром или по вечерам, в сухую и желательно безветренную погоду. Растения нужно обрабатывать около трех дней подряд, после чего нужно сделать перерыв примерно на неделю, далее процедуру повторить, если есть необходимость.

От луковой и морковной мушки:

Для приготовления настоя нужно взять 200 грамм чесночных стрелок, предварительно измельченных через мясорубку, добавить около 60 грамм тертого хозяйственного мыла, залить 10 литров воды и все содержимое перемешать.

После растворения мыла в жидкости, чесночный настой готов к применению. Полученное средство обычно применяют для орошения плодовых деревьев до начала периода вегетации.

От клещей, муравьев и тли:

Для приготовления настоя взять 500 грамм свежих чесночных стрелок, порезать как можно мельче, размять в ступке до состояния кашицы, добавить 3 литра воды комнатной температуры.

Настаивать все содержимое в течение пяти суток, после чего готовую жидкость отфильтровать. Долить еще 10 литров воды. Перед непосредственным применением в жидкость добавить 50 грамм измельченного табака и 50 грамм тертого мыла.

Приготовление настоя против вредителей:

В борьбе с остальными вредителями обрабатывают надземную часть кустов овощных культур и плодовых деревьев приготовленным настоем из чесночных стрелок, который приготовлен по такому рецепту: поместить в трехлитровую банку 500 грамм готового сырья, налить до самого верха подготовленную теплую воду, сверху накрыть и настоять около 4-х дней.

Приготовленный концентрат можно хранить в течение 5 недель в холодном погребе. Для обработки культур, растворить 40 грамм мыла в ведре воды и добавить 1/3 стакана приготовленного раствора.

От фитофтороза томатов:

Фитофтора является главным врагом помидоров и других растений, которые относятся к пасленовым культурам (баклажаны, сладкий перец, картофель). Активацию грибковых заболеваний может остановить профилактическая обработка растений.

Поскольку стрелки чеснока эффективно подавляют жизнедеятельность грибков, то вытяжка из данного растения предотвращает развитие фитофтороза.

Для приготовления народного средства понадобится 0,2 килограмма предварительно измельченных чесночных стрелок, выложить в ведро горячей воды (температура 40 градусов). Полученную вытяжку нужно настаивать в течение 6 часов.

Полученную смесь процедить, аккуратно перелить в подготовленный распылитель, тщательно обработать кусты томатов утром или по вечерам.

Нужно помнить о том, что дождь смывает нанесенный настой с пасленовых культур, поэтому после прошедших осадков процедуру опрыскивания нужно повторить.

Все описанные выше рецепты приготовления настоя с применением чеснока отлично себя зарекомендовали в борьбе с различными насекомыми и некоторыми болезнями растений.