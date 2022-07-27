Дачники рассказали, что следует сделать в саду в июле

Подкармливать сад нужно не только осенью и ранней весной, но и летом. От правильного ухода зависит урожайность плодовых деревьев, кустарников.

Корневые органические и неорганические подкормки:

Начинающим садоводам необходимо запомнить, что летняя подкормка необходима только деревьям и кустарникам старше 3 лет.

При пересадке саженцев в лунки обязательно удобряют, и удобрения обладают пролонгированным действием. Если дополнительное внесение органики и минеральных веществ и требуется, эти работы планируют на осень или весну.

Деревья и кустарники старше 3 лет подкармливать летом нужно обязательно. Лучше делать это в июле, когда плоды активно растут, наливаются. Яблони, груши, сливы в этот период нуждаются в дополнительном питании. Это особенно актуально, если плодов много. Органические подкормки помогут поддержать дерево, сохранить максимальное количество урожая.

В качестве органического удобрения можно использовать разведенный коровяк или птичий помет. Коровяк разводят водой в соотношении 1:10, а птичий помет в соотношении 1:12. На 1 кв. м. приствольного круга должно приходиться 10 л разведенного удобрения.

Можно ориентироваться и на возраст дерева. Если яблоня, груша или слива младше 7 лет, достаточно 10 л раствора, а для более взрослых деревьев нужно 20 л удобрения.

Перед внесением удобрения почву вокруг ствола нужно обязательно полить обычной водой.

Подкормка органикой в июле проводится однократно. Кустарники необходимо удобрять навозом или пометом только в конце месяца. В это время, как правило, плодоношение заканчивается.

Начинающие садоводы совершают ошибку, думая, что после сбора плодов кустарники не нуждаются в уходе. В этот период как раз начинается закладка цветочных почек. От того, получает ли культура необходимое питание, зависит урожай на будущий год. Подкармливать нужно из расчета 10 л раствора под каждый куст.

Очень неплохой результат дают травяные настои. В них много азота и других ценных веществ. Травяными настоями можно заменить разведенный навоз, если деревья выглядят здоровыми, развиваются хорошо.

Это удобрение слабее коровяка или птичьего помета, поэтому допустимо подкармливать им сад в начале и в конце месяца. Для приготовления настоя нужно поместить в бочку измельченную траву (лучше крапиву), наполнив емкость на 1/2 объема, потом залить водой и настаивать пару дней. Под каждое дерево выливать по 10-20 л настоя.

Летом плодовые культуры нуждаются не только в азоте, но и в калии, фосфоре. Калий влияет на вкус плодов. Фосфор препятствует "сбрасыванию" недозрелых яблок, груш, слив. Рекомендуется в июле однократно провести комплексную минеральную подкормку.

Для этого в ведре воды (10 л) растворить 40 г суперфосфата, 20 г калийной соли. Вылить полученный раствор под каждое дерево после полива. Указанная дозировка рассчитана на кустарник или дерево в возрасте до 10 лет. Для более взрослых деревьев дозировку можно увеличить вдвое.

Внекорневые подкормки:

Помимо классических корневых подкормок можно удобрять сад в июле и "по листу". Внекорневые подкормки тоже очень эффективны. Их рекомендуется проводить на убывающей Луне. Для обеспечения плодовых необходимым количеством фосфора и калия можно развести в 10 л воды 2 ст. л. суперфосфата, 1 ст. л. калийной соли.

Полученным составом опрыскать деревья рано утром в сухую, безветренную погоду.

Опрыскивать сад минеральными удобрениями можно, как минимум, за 10 дней до сбора плодов.

Фосфорно-калийная внекорневая подкормка не дополняет, а заменяет аналогичную корневую. Вместо суперфосфата или калийной соли можно использовать золу (1 стакан на 10 л воды).

Если листья на деревьях скручиваются и есть другие признаки недостатка кальция, в июле можно опрыскать сад кальциевой селитрой (1 ст. л. на 10 л воды). Опрыскивание можно проводить за 2 недели до сбора плодов.

Подкормка сада в июле считается последней на лето. Следующий раз удобрения вносят только осенью. Осенняя подкормка считается обязательной даже для молодых деревьев.