Огородники рассказали, как понять чего не хватает томатам

При выращивании томатов проблемы возникают даже у опытных огородников. Иногда листва становится бледной, вялой, покрывается пятнами.

Дефицит азота:

Недостаток этого элемента проявляется симптомами хлороза. Листья растут очень медленно, становятся мелкими и тонкими. Прожилки приобретают красноватый оттенок. В случае нехватки азота старая листва становится бледно-зеленой, теряет нормальную интенсивную окраску.

Если проблема не решается зрелые листовые пластины становятся желтыми. В запущенных случаях они приобретают желтовато-белую окраску.

В верхней части куста листья остаются бледно-зелеными. Но их рост прекращается. В некоторых случаях размеры листовых пластин даже уменьшаются. На кусте образуется мало боковых ветвей.

Из-за этого растение быстро слабеет и перестает плодоносить. Постепенно твердеют и становятся волокнистыми стебли. Они приобретают красноватый цвет. Листва очень быстро стареет и осыпается.

Для устранения дефицита азота вносят:

карбамид;

нитрат калия;

аммиачную селитру;

нитрат аммония.

Восстановление помидорных кустов в случае острой нехватки азота происходит очень медленно. Поэтому о результатах внесения удобрений можно судить только через 2-3 недели.

Нехватка фосфора:

В случае дефицита фосфора на листве томатов появляются омертвевшие участки. Растение сильно отстает в росте, постепенно чахнет. На нижней поверхности листовых пластин появляются бурые крапинки.

Со временем вся листовая пластина меняет окраску. Она покрывается сине-серыми пятнами с тусклым блеском. Жилки приобретают красно-фиолетовый оттенок.

Визуально симптомы дефицита фосфора легко перепутать с признаками инфекции. Иногда такой «диагноз» ошибочно ставят молодым растениям, фаза интенсивного роста у которых еще не наступила. Для устранения нехватки фосфора вносят суперфосфат, монофосфат калия или аммония.

Дефицит калия:

Этот элемент очень быстро вымывается из грунта. Дефицит его проявляется в снижении иммунитета растений. Она становятся восприимчивы к инфекциям и вредителям. Листья таких растений выглядят обожженными по краям.

Так проявляется некроз тканей. Если в этот момент не внести удобрения, пораженная область расширяется на всю надземную часть куста. Со временем листовые пластины становятся желтоватыми и сморщиваются.

Старая листва приобретает пепельно-серый оттенок. Развитие дефицита калия идет от краев листьев к центральной части. Со временем все растение становится бледно-бронзовым. Пораженные листья становятся ломкими, а плоды опадают недозрелыми.

Недостаток калия можно устранить только на начальной стадии. В запущенном состоянии растение практически не удается спасти. Для восполнения дефицита вносят древесную золу в смеси с компостом.

Нехватка кальция:

Кальциевая недостаточность проявляется некрозом основания листьев. Такие растения быстро увядают. Сильнее всего нехватка этого элемента заметна по плодам. На нижней части появляется темно-коричневая гниль, напоминающая подпалину.

Затем этот участок становится кожистым, выравнивается. Постепенно ткани разрушаются. В открытые участки проникают вредители и возбудители болезней.

Листья в верхней части куста сохраняют обычную окраску. Снизу они постепенно желтеют. Чтобы устранить нехватку кальция, применяют внекорневые подкормки. Растения опрыскивают раствором кальциевой селитры из 10 л воды и 20 г активного вещества.

Реже томаты страдают от нехватки других веществ: меди, молибдена, серы, магния. В любом случае определить это можно по внешнему виду растения. Для устранения дефицита достаточно внести комплексные минеральные удобрения с повышенным содержанием нужного элемента.