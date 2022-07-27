Собчак посмеялась над вечерним нарядом Канделаки, в котором та пришла на презентацию нового телепроекта
Ксения Собчак любит "подкалывать" своих коллег. На этот раз досталось ведущей Тине Канделаки и её неудачному вечернему образу.
Ведущая Ксения Собчак не первый раз смеётся над своей коллегой Тиной Канделаки.
На этот раз известную блондинку рассмешил вечерний наряд светской львицы, в котором Канделаки пришла на презентацию нового телепроекта под названием "Наследники и самозванцы".
Знаменитость облачилась в платье-пиджак чёрного цвета с откровенными вырезами. Дополнила неудачный образ звезда экрана, по мнению Ксении Анатольевны, голубыми туфлями с завязками.
Собчак нелестно высказалась об образе Канделаки в своем Телеграм-канале.
Хуже передач "Матч ТВ" только "луки" Тины.
Как и следовало ожидать, мнения подписчиков по поводу вечернего образа Канделаки разделись.
Часть интернет-пользователей обвинила Ксению Собчак в предвзятости, а часть согласилась со звёздной блондинкой, отметив, что у Тины Канделаки присутствуют явные проблемы с чувством вкуса.
До этого от Ксении "досталось" и поп-королю российской эстрады. Ведущая не смогла "пройти мимо" фотографии, которой поделился певец в сети.
Если увидите на остановке двухметрового туриста - это Филипп Киркоров путешествует по Крыму. Это вам не в Италии пасту наматывать.
На снимке Киркоров позирует на автобусной остановке в Феодосии, которая поражает своей убогостью.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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