Собчак посмеялась над вечерним нарядом Канделаки, в котором та пришла на презентацию нового телепроекта

Ксения Собчак любит "подкалывать" своих коллег. На этот раз досталось ведущей Тине Канделаки и её неудачному вечернему образу.

Ведущая Ксения Собчак не первый раз смеётся над своей коллегой Тиной Канделаки.

На этот раз известную блондинку рассмешил вечерний наряд светской львицы, в котором Канделаки пришла на презентацию нового телепроекта под названием "Наследники и самозванцы".

Знаменитость облачилась в платье-пиджак чёрного цвета с откровенными вырезами. Дополнила неудачный образ звезда экрана, по мнению Ксении Анатольевны, голубыми туфлями с завязками.

Собчак нелестно высказалась об образе Канделаки в своем Телеграм-канале.

Хуже передач "Матч ТВ" только "луки" Тины.

Как и следовало ожидать, мнения подписчиков по поводу вечернего образа Канделаки разделись.

Часть интернет-пользователей обвинила Ксению Собчак в предвзятости, а часть согласилась со звёздной блондинкой, отметив, что у Тины Канделаки присутствуют явные проблемы с чувством вкуса.

До этого от Ксении "досталось" и поп-королю российской эстрады. Ведущая не смогла "пройти мимо" фотографии, которой поделился певец в сети.

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