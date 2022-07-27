На Филиппинах нашли американский эсминец времен Второй мировой войны

На Филиппинах найден эскортный эсминец ВМС США, который вступил в бой с превосходящим японским флотом в крупнейшем морском сражении Второй мировой войны.

Военный корабль США «Сэмюэл Б. Робертс», широко известный как «Сэмми Би», был найден 27 июля разбитым на две части на склоне на глубине 6 895 м.

Предыдущий самый глубокий затонувший корабль был обнаружен в прошлом году в Филиппинском море на глубине на 426 меньше, чем «Сэмми Би».

Оба корабля нашел основатель Caladan Oceanic Expeditions из Далласа Виктор Весково. Он заявил, что для него большая честь сделать находку, которая позволит пересказать историю героизма.

«Сэмми Би» сопровождения вывел из строя торпедой японский тяжелый крейсер и значительно повредил еще один, сражаясь с группой во главе с командирским линкором «Ямато».

Израсходовав практически все боезапасы, он был серьезно сбит линкором «Конго» и затонул. Из экипажа из 224 человек 89 погибли и 120 спаслись, включая капитана Роберта В. Коупленда.

Адмирал в отставке и военно-морской историк Сэмюэль Дж. Кокс сказал, что это место является священной воинской могилой и служит напоминанием всем американцам о высокой цене, которую понесли предыдущие поколения за свободу, которую мы сегодня считаем само собой разумеющейся.

Исследователи сказали, что до открытия исторические записи о том, где произошло крушение, были не очень точными.