Огородники рассказали, как определить, что помидоры пора подкармливать

При нехватке питательных веществ томаты перестают расти, развиваться и плодоносить, а те плоды, которые формируются, становятся мелкими или деформированными.

Симптомы дефицита удобрений у томатов:

Для помидоров важными компонентами питания являются фосфор, калий, а также азот, кальций, магний, сера. Проблемы возникают с развитием кустов при недостатке меди, железа, бора, цинка, марганца, молибдена. По внешним признакам растений можно определить какого из элементов не достает им и внести подкормку во время полива.

Азот нужен для роста кустов. При его нехватке скручиваются листки, становятся светлыми. Жилки на листиках имеют голубой или красный оттенок. Окрашиваются в эти тона стебли и черешки, новые листики вырастают мелкими, бледными.

Может наступить преждевременное цветение, завязей будет мало, плоды сформируются маленькие. Восполнить азотный дефицит помогут мочевина, навоз, селитра.

Калий помогает укрепить иммунитет и повысить урожайность. От элемента зависит вкус плодов, длительность их хранения. При дефиците калийных добавок молодые листики темнеют, мельчают, заворачиваются книзу, по краям высыхают.

На старых листьях виден ржавый оттенок и признак выгорания. Жилки выцветают, листва засыхает, покрывается ржавыми пятнами. Замедляется рост кустов, образуется много пасынков, стебли истончаются, слабеют. Восполняют дефицит калия калимагнезией, калимагом, золой, сернистым калием.

Без фосфора не сформируется крепкая корневая система, а значит питание ко всем частям растения будет поступать в ограниченном количестве, остановится рост. При нехватке фосфора листва приобретает фиолетовый или пурпурный цвет, заворачивается вверх листовая пластина.

Цветов на кустах мало, плоды мелкие, невкусные. Подкармливают помидоры суперфосфатом, фосфорной мукой, золой. Важно внести фосфор до начала бутонизации.

Кальций нужен для роста, развития кустов и формирования корней. При сильной нехватке высветляется ствол, отмирает макушка. Листики вырастают неправильной формы, опадают завязи и цветочки, может появиться вершинная гниль.

Избыток калия, марганца, азота приводит к нехватке кальция. Для восполнения элемента используют кальциевую селитру, Кальбит С, настойку яичной скорлупы.

При дефиците магния листики желтеют, выгибаются кверху, края сохнут, морщинятся. Восстановить количество магния в почве можно раствором нитрата магния или английской соли.

Сера необходима для дыхания растений, без нее кусты вянут. Симптомы нехватки серы схожи с признаками дефицита азота. Только листья начинают желтеть не снизу, а сверху. Осветленные листки ближе к черенкам розовеют, листовые прожилки приобретают голубовато-красный окрас.

Стебли тончают, становятся ломкими. Чтобы снизить дефицит серы, делают внекорневую обработку сульфатом магния.

Не хватает железа чаще в известковом грунте. Желтеют кусты от стебля к концам новых листиков. Светлеют прожилки, края листа остаются зелеными. Рост замедляется, формируются мелкие цветки. Обрабатывают листву раствором сернокислого железа или применяют железный купорос.

Бор нужен для формирования овощей, без него ухудшается сопротивляемость к инфекциям. При нехватке элемента цветы опадают и не завязываются. Макушки высветляются, скручиваются вниз, гибнет точка роста.

Листики сворачиваются от кончиков к черенкам, ломаются, листовые прожилки становятся коричневыми или черными. Возникают коричневые пятна некроза. Чтобы помочь растению, во время цветения опрыскивают листву растворенной в воде борной кислотой.

Цинк необходим для роста растений и усвоения витаминов. При его дефиците листья мельчают, растут вертикально, покрываются желтыми точками, постепенно высыхают. Начиная с нижних листков появляются на пластинах серо-бурые пятна. Недостаток элемента помогает восполнить сернокислый цинк.

Плановые подкормки помидоров:

Своевременные подкормки томатов помогут избежать множество проблем. Достаточно 3-4 раза удобрить помидоры и останется только собрать осенью хороший урожай вкусных томатов. В основном для плановых подкормок используют комплексные удобрения.

Основные этапы удобрений:

Первый раз удобряют помидоры через 20 дней после посадки в почву. Вносят азот и фосфор для развития корневища и новых побегов.

Подкормки в период цветения стимулируют увеличение завязей. Применяют фосфор, калий – на ведро воды 1 ложку суперфосфата и 1 ч. л. сульфата калия. Опрыскивают кусты раствором борной кислоты, чтобы появлялись завязи. Также понадобится подкормка кустов кальцием.

Третий раз удобряют томаты при формировке завязей. Удобряют кусты комплексными добавками.

В период плодоношения добавки нужны для улучшения качества и вкуса плодов. После кормления томаты быстрее созревают. Понадобится калий, фосфор, кальций, магний, бор.

Часто применяют внеплановое кормление, когда появляются симптомы недостатка элементов на кустах. Переизбыток минеральных компонентов также приводит к негативным последствиям. Все хорошо в меру, растения сами сигнализируют о нехватке питания, следует только вовремя обращать внимание на их состояние.