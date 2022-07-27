Звезда баскетбола Бритни Гринер заявила в суде, что не собиралась ввозить наркотики в Россию
Звезда американского женского баскетбола Бритни Гринер заявила на судебном процессе в среду, что она по ошибке ввезла лекарственную марихуану в РФ, но не собиралась ввозить наркотик контрабандой.
«У меня не было идеи, и я не планировала ввозить запрещенные вещества в Россию», — заявила она суду в подмосковных Химках.
Бритни Гринар также пояснила суду, что врачи в США разрешили ей использовать медицинскую марихуану в качестве замены анальгетикам.
Вину она признала «по факту случившегося», но отметила, что у нее не было намерения совершать правонарушение.
Напомним, что процесс над Бритни Гринер проходит с начала июля. Она была задержана в аэропорту, когда въехала в Россию, несмотря на запрет властей США.
Опубликовано: Тарас Медведев
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