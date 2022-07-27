У Байдена отрицательный результат теста на Covid-19 после пяти дней самоизоляции
Президент США Джо Байден получил два отрицательных теста на Covid-19 после пяти дней изоляции и лечения от болезни.
Президент может выйти из изоляции, сообщила врач Белого дома.
«Прошлой ночью и сегодня утром у него был отрицательный результат», — написал доктор Кевин О’Коннор, добавив, что Джо Байден «положит конец своим строгим мерам изоляции».
Ранее сообщалось, что накануне Байден попросил разрешения заниматься спортом, что по мнению медиков сказало об улучшении его самочуствия.
Опубликовано: Тарас Медведев
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