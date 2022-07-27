ООН призывает Турцию пересмотреть выход из Стамбульской конвенции
Спецдокладчик ООН по вопросам насилия в отношении женщин в среду, 27 июля, в Анкаре призвала правительство Турции пересмотреть свое решение о выходе из Стамбульской конвенции.
Стамбульская конвенция — международный договор, защищающий права женщин.
«Я глубоко сожалею, что Турция вышла из Стамбульской конвенции. (...) Я действительно призываю турецкое правительство пересмотреть это решение », - заявил Рим Алсалем, представляя свои предварительные выводы доклада о ситуации с правами женщин в Турции.
Докладчик ООН выразила тревогу по поводу рисков ущемления прав женщин в Турции.
«Турция провела важные реформы для предотвращения насилия, но они остаются недостаточными», — сказала она.
По словам Рим Алсалем, турецкие женщины сталкиваются с проблемами во многих областях, хотя эти права существуют на бумаге, например, в более сложном доступе к абортам и сексуальному здоровью.
Феминистские НПО в Турции преследовались за «аморальную деятельность».
По словам докладчика, выход из Стамбульской конвенции ослабил соблюдение существующих законов, поощряя насилие со стороны мужчин и подвергая женщин большему риску.
Опубликовано: Тарас Медведев
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