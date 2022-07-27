Огородники рассказали, чем подкормить лук в июле для большого урожая

В середине лета у лука вырастает мощная зелень. На каждом растении формируется по 7-9 перьев. В июле начинают формироваться луковички.

Срок внесения подкормок:

При выращивании лука удобрения вносят в строгом соответствии с рекомендациями специалистов. От правильного использования подкормок зависит формирование пышных перьев и крупных головок.

Обычно сроки внесения удобрений отсчитывают от даты посадки:

В первый раз удобрения вносят через 15 суток. На этом этапе культура нуждается в азоте для стимуляции роста зелени.

Через месяц делают вторую подкормку. В зависимости от особенностей климата в регионе это может быть конец июня или начало июля. В этот период лук начинает формировать репку. Для подкормки используют минеральные комплексы или народные средства, стимулирующие рост крупных овощей.

В третий раз удобрения вносят в конце июля. На этот раз используют вещества, укрепляющие луковицы. В них должно быть минимальное количество азота, чтобы растение не пошло снова в рост.В течение сезона при выращивании лука удобрения вносят не меньше двух раз.

Подкормки прекращают использовать за 2 недели до сбора урожая. При этом некоторые этапы внесения удобрений можно пропустить, если лук и без них хорошо растет. Например, азотные препараты применяют, если на растениях мало перьев, а нужно получить обильную зелень.

Варианты подкормок:

Для формирования крупных головок в июле применяют удобрения, содержащие много калия. Фосфора в них должно быть немного меньше. Азотные препараты стараются не использовать. Этот элемент стимулирует рост зелени в ущерб формированию плодов.

В середине лета овощную культуру подкармливают готовыми минеральными комплексами. Хороший вариант − препарат «Агрикола 2». Он содержит все необходимые витамины, стимулирующие формирование крупных плодов. Комплексный препарат применяют для овощей, выращиваемых в теплицах или на балконе.

Для лука, растущего в открытом грунте подходят водные растворы минеральных удобрений. Например, смешивают в 10 л воды 30 г хлористого калия и 40 г суперфосфата. Этим раствором поливают растения под корень. Если на луковых перьях появилась желтизна и они начали увядать, полезно добавить в приготовленный раствор 30 г аммиачной селитры.

Если овощевод предпочитает подкармливать растения натуральными составами, подходит травяной настой. Его делают из измельченных сорняков, замоченных в воде. В закрытом ведре траву оставляют на 3-7 суток, чтобы масса забродила. Затем процеживают и разводят таким же количеством чистой воды. Готовым раствором поливают лук под корень.

Для последней подкормки, направленной на укрепление луковых головок, берут препараты с большим содержанием фосфатов. Это может быть смесь 30 г хлористого калия и 60 г суперфосфата, разведенная в 10 л чистой воды.

Хороший результат дает препарат «Эффектон-О». Он усиливает набор массы луковичек. Это средство разводят водой и применяют по инструкции.

Можно удобрить лук раствором дрожжей. Они укрепляют перья, стимулируют образование крупной репки, насыщают почву полезной микрофлорой. В 5 л теплой воды растворяют 1 кг сырых дрожжей, добавляют 500 г сахара. Оставляют в теплом месте на 2 часа. Затем концентрат разводят чистой водой в соотношении 1:2 и поливают грядку.

В качестве удобрения часто используют древесную золу. Она содержит много калия и фосфора, необходимых для хорошего урожая. Золу просто рассыпают в междурядьях в количестве 100 г на 1 м². На следующий день рекомендуется полить луковую грядку. Можно смешать ее с водой в соотношении 100 г на 10 л и полить растения.

Для богатого урожая лука применяют разные варианты подкормок. В июле овощную культуру подкармливают веществами с большим содержанием калия и фосфора. Удобрения вносят по графику, соблюдая рекомендуемые нормы. Если все сделано правильно, луковицы вырастают большими и сочными.