Глава ДНР Пушилин прибыл в Беларусь для посещения Брестской крепости
Лидер ДНР Денис Пушилин прилетел в Беларусь, где побывал в мемориальном комплексе Брестская крепость.
27 июля глава Донецкой Народной республики Денис Пушилин совместно с генеральным секретарём партии "Единая Россия" Андреем Турчаком прибыл в Беларусь, где встретился с российским послом Борисом Грызловым. Политики направились в Брест, посетив знаменитую Брестскую крепость и возложили цветы к мемориалу.
Сам Пушилин в своём Telegram-канале сообщил, что также возложил цветы к Вечному огню в Брестской крепости и ознакомился с устройством мемориального комплекса.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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