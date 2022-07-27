Глава ДНР Пушилин прибыл в Беларусь для посещения Брестской крепости

Лидер ДНР Денис Пушилин прилетел в Беларусь, где побывал в мемориальном комплексе Брестская крепость.

27 июля глава Донецкой Народной республики Денис Пушилин совместно с генеральным секретарём партии "Единая Россия" Андреем Турчаком прибыл в Беларусь, где встретился с российским послом Борисом Грызловым. Политики направились в Брест, посетив знаменитую Брестскую крепость и возложили цветы к мемориалу.

Сам Пушилин в своём Telegram-канале сообщил, что также возложил цветы к Вечному огню в Брестской крепости и ознакомился с устройством мемориального комплекса.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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