Огородники рассказали, как избавиться от колорадского жука народными способами

Колорадского жука называют одним из наиболее опасных вредителей. При беспрепятственном размножении насекомое может уничтожить большую часть урожая.

Народные методы борьбы:

На ограниченной площади картофельных посадок насекомых-вредителей собирают вручную. Этот же метод подходит, если жуков на поле немного. При этом обращают внимание не только на взрослых особей, но и на личинок и яичные кладки. Вредителей собирают в емкость, на дно которой налито немного керосина. Затем паразитов сжигают подальше от участка.

Для полного уничтожения колорадских жуков на огороде применяют несколько способов одновременно. Комплексная защита повышает эффективность.

Эффективно уничтожают вредителей настои и отвары на травах. Ими опрыскивают растения несколько раз в течение сезона вегетации.

При этом соблюдают следующие правила:

Растения обрабатывают в утренние либо вечерние часы. Тогда средство дольше остается на листьях. При нежаркой погоде можно опрыскивать кусты днем.

Обработку проводят каждые 3-4 дня. Заканчивают опрыскивания за 3 недели до сбора урожая.

Настои, растворы и отвары используют сразу после приготовления.

Эффективно уничтожает жуков настой на основе полыни или чеснока. Зелень рубят и заливают кипятком. Оставляют настояться на 8 часов. Затем процеживают и распыляют на кусты пульверизатором.

Другое популярное средство − раствор из порошка горчицы. Он отпугивает многих насекомых, включая колорадских жуков. Раствор смешивают из 10 л теплой воды и 50 г сухой горчицы. Затем добавляют в жидкость 150 мл столового уксуса концентрации 9%. Кусты обрабатывают полученным раствором, распределяя веником.

От колорадских жуков избавляет настой чистотела. Средство готовят из свежей либо высушенной травы в количестве 1,5 кг. Заливают растительное сырье 10 л вскипевшей воды. Оставляют в закрытой емкости на 3 часа настояться.

Затем добавляют 15 г хлористого кальция, разведенного предварительно в 1 л чистой воды. Это средство эффективно в качестве профилактики заражения посадок колорадским жуком.

Для уничтожения вредителя многие огородники применяют опудривание. Сухим веществом раздражающего действия посыпают надземную часть кустов. Дополнительно распределяют его между рядами на грядке.

Для опудривания применяют:

кукурузную муку;

сухую золу;

опилки березы либо сосны.

Эффективно защищает от появления паразитов совместная посадка пасленовых культур и других растений. Между рядами картофеля высаживают фасоль. Этот способ эффективен, когда овощ выращивают не клубнями, а семенами. Тогда кусты растут небольшими и не затеняют фасоль.

Иногда по краям участка, занятого картофелем, сеют душистый табак. Это растение является смертельным ядом для колорадского жука. Оно выделяет особые вещества, парализующие нервную систему паразита.

Душистый табак защищает посадки от вредителя на расстоянии 3-5 м. С этой же целью высаживают между картофельными рядами маттиолу двурогую, бархатцы, кориандр, календулу, бораго.

Избавить посадки от паразитов помогает мульчирование. В качестве защитного слоя укладывают сено либо солому. Колорадские жуки не переносят их запаха. К тому же такая мульча повышает урожайность.

Можно соорудить простейшую ловушку из картофельных очистков. Срезанную кожуру раскладывают кучками между рядов. Забравшихся в них вредителей потом уничтожают.

Борьба с колорадскими жуками народными средствами требует терпения и постоянства от овощевода. Но такая защита не наносит вреда урожаю, не приводит к накоплению химикатов. Эффективнее применять несколько средств сразу, уничтожая взрослых особей, яичные кладки и личинки.