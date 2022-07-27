Медведев намекнул на способность России поглотить всю Украину, кроме Киева

Дмитрий Медведев допустил, что Россия может поглотить практически все территории современной Украины.

В среду вечером экс-президент России Дмитрий Медведев в своём телеграм-канале опубликовал две карты, сообщив, что на первой Владимир Зеленский вообразил, что сможет восстановить контроль над всеми территориями Украины, ранее утраченными в ходе боевых действий. На данной карте в составе Украины вновь находятся Донбасс, Херсон и Запорожье.

Однако на второй представленной Дмитрием Медведевым карте показано, что в состав России войдут все территории Украины, кроме Киева и приграничных городов. По мнению Медведева, в недалёком будущем всё сложится именно так.