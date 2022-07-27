Украинские танкеры вызвали заторы на Дунае, необходимо перевезти 115 тыс. тонн топлива

Украина вновь загрузила порты Измаил и Рени на Дунае для крупной перевалки топлива.

СМИ сообщают, что Дунай уже не справляется с потоком украинских речных судов, которые то и дело что-то ввозят и вывозят. Румынские судоходные компании уже подняли эту историю на вид своему правительству, так как украинцы находятся в привилегированном положении по сравнению с местными перевозчиками.

Глава департамента по сельскохозяйственной политике Одесской области Алла Стоянова заявила The Guardian, что власти планируют проводить дноуглубительные работы для расширения потоков.

«Пока мы говорим, более 160 судов ждут в Черном море, чтобы зайти в канал, но они не могут, так как мощность рассчитана только на 5−6 судов в сутки», — сказала она.

Vesselfinder подсчитал, что с 19 по 29 июля в двух дунайских портах должны отгрузить 21 танкер, объем топлива составит около 115 тыс.тонн.