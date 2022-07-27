Лавров обвинил Запад в нехватке продовольствия в Африке

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отрицает ответственность своей страны за рост мировых цен на продовольствие.

Не Россия с ее операцией на Украине, а Запад с «безжалостной» зеленой политикой и накоплением продуктов питания во время пандемии коронавируса несет ответственность за «так называемый продовольственный кризис», заявил Лавров в столице Эфиопии Аддис-Абебе.

«Дополнительное негативное влияние на цены на продукты оказала ситуация в Украине, но не из-за российской спецоперации, а из-за абсолютно неадекватной реакции Запада, который ввел санкции», — сказал Лавров.