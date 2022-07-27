В Иране заработают российские платежные карты МИР

В Иране планируют начать принимать платежи с помощью российских платежных карточек МИР. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.

МИР является альтернативой Visa и Mastercard. С февраля нынешнего года Россия активизировала взаимодействие с  Ираном, пытаясь наладить более тесные связи.

И Россия, и Иран находятся под жесткими санкциями США и Европейского Союза, которые заблокировали их доступ к ключевым элементам глобальной финансовой инфраструктуры.

Заместитель министра иностранных дел Ирана по экономической дипломатии Медхи Сафари подтвердил, что платежная система МИР вскоре будет активирована в его стране.

Он также рассказал, что Россия и Иран работают над созданием альтернативе системы SWIFT, которая лежит в основе трансграничных платежей в рамках мировой экономики.

С февраля 2022 года несколько российских банков были отключены от этой системы. Сафари отметил, что страны, которые хотят дедолларизировать свои транзакции, должны иметь специальную систему, аналогичную SWIFT.

По его словам, иранская  и российская стороны предложили  свои  варианты и достигли соглашения, на основе которого могут осуществляться  валютные операции между двумя странами. 

Ранее карты МИР начали принимать в Южной Корее и на Кубе, в ближайшее время к ним планируют присоединиться Объединенные Арабские Эмираты.

Такие карты действуют в Турции и Вьетнаме в популярных туристических регионах, а также в некоторых бывших советских республиках.

Опубликовано: Светлана Репина

 

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