Референдум о вхождении ДНР и ЛНР в состав России пройдёт в середине сентября

Пресс-служба общественной палаты Донецкой Народной республики сообщает, что референдум о вхождении ДНР в состав России пройдёт в сентябре.

27 июля в пресс-службе общественной палаты ДНР сообщили, что референдум о присоединении республики к регулярному составу России пройдёт в середине сентября. Также в палате сообщили, что вероятнее всего, в тот же день состоится референдум о присоединении к России ЛНР.

Примечательно, что ранее администрации Херсонской и Запорожской областей заявляли, что референдумы о вхождении данных регионов в РФ пройдут до 15 сентября и также состоятся в один день, что может указывать на их будущую синхронизацию с референдумами в республиках Донбасса.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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