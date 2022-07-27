Дачники рассказали, из-за чего листья огурцов желтеют и как с этим бороться

Огурцы — достаточно капризная огородная культура. Если нарушить правила агротехники или пропустить первые симптомы заболеваний или нашествия вредителей — урожая не дождаться.

Причины пожелтения листьев и устранение проблем:

Наиболее часто уменьшается выработка хлорофилла — зеленого пигмента — из-за жаркой погоды. Прямые лучи солнца обжигают нежную поверхность листовых пластин. Если такое происходит с рассадой, ее достаточно переставить с места на место, с посадками в парниках — прикрыть рамы бумагой или фольгой.

Труднее помочь огурцам на грядках, но и им можно поставить защитный экран — растянуть на опорах матовую пленку или ткань, создающую тень.

Если желтизна неровными пятнами, и больше никаких признаков болезни не обнаружено, возможно, при увлажнении капли попали на листья. При аккуратном прикорневом поливе ранним утром или после заката цвет листвы не изменится.

Полив должен быть регулярным. Его проводят по мере необходимости, как только почва на глубине 10 см подсохнет. Но важно не только как его проводят, но и качество воды. Ее следует отстаивать не меньше суток, чтобы прогреть до температуры воздуха. Если она холодная, корни начнут загнивать, а плети скручиваться.

Но нормализовав режим увлажнения и создав максимально комфортные условия — наиболее трудно это сделать для посадок на открытом грунте — все равно можно столкнуться с внешними изменениями. Нужно знать, когда это происходит и как преодолеть.

Недостаток освещения:

В этом случае желтизна появляется на стадии укоренения. Рассаде не хватает места — высадили слишком часто, или посадку затеняют окружающие растения. В первом случае, как бы не было жалко крепкой рассады, придется грядку проредить.

Если не вырывать молодую поросль, а аккуратно выкапывать, ее можно пересадить в другое место. Во втором — убрать ветки, которые дают лишнюю тень.

В пасмурную влажную погоду листья тоже начинают бледнеть, растение плохо развивается. В этом случае нужно позаботиться о канаве для отвода воды, чтобы не допустить загнивания корневой системы, и ждать хорошей погоды.

Дефицит или переизбыток удобрений:

Если нарушение пигментации распространяется с нижних листьев, а признаков увядания не наблюдается, лишь незначительно замедляется рост — растению не хватает минеральных веществ: азота, магния, фосфора, калия. На дефицит последнего соединения указывает лимонная кайма на листьях.

Чтобы этого не случилось, во время периода вегетации нужно проводить 3 основных подкормки: при появлении первых настоящих листков, во время цветения и перед завязями. Комплексные удобрения нужно растворять согласно инструкции, а перед прикорневым поливом обильно увлажнить корневую систему, чтобы предупредить ожоги.

Можно составить смесь самостоятельно: развести в 10 л воды по 10 г сульфата калия, суперфосфата, аммиачной селитры. В период плодоношения, чтобы растение не истощилось, его поливают травяными настоями — например, крапивным.

Болезни и вредители:

Наиболее частые заболевания, которые поражают огородную культуру: фузариоз, антракоз, ложная мучнистая роса. Но, возможно, растение подверглось нашествию вредителей. Желтизна возникает не сразу — сначала формируются пятна на листьях.

Остановить заражение на стадии роста можно с помощью промышленных фунгицидов и инсектицидов, но можно воспользоваться и народными рецептами, особенно при формировании завязей и плодоношении.

Безопасные средства, которые помогут остановить грибковые заболевания, благодаря чему огурцы с высоким иммунитетом справятся с нашествием вредителей:

Опрыскивание молочной сывороткой. Соотношение с водой 2:10.

Обработка молоком с йодом — пропорции 30 капель на 1 л. Для повышения стойкости средства в него вмешивают 2 ст. л. жидкого мыла или такое же количество тертого хозяйственного.

Полив зольным раствором. В ведре воды растворяют 30 ст. л. древесной золы, 2 суток настаивают.

Основные причины пожелтения листьев — недостаток или избыток света, неправильный полив, дефицит полезных веществ или перекормка, заболевания и вредители. Если соблюдать правила севооборота, вовремя поливать и удобрять, проводить профилактическое опрыскивание, листовые пластины останутся зелеными, и обязательно соберешь достойный урожай.