В Багдаде разгорается политический кризис, демонстранты вошли в безопасную зеленую зону

Сторонники влиятельного шиитского лидера Муктады Садра вошли в среду, 27 июля, в ультрабезопасную зеленую зону, в которой расположены правительственные учреждения и посольства в Багдаде.

Цель протестующих осудить кандидатуру на пост премьер-министра , представленную оппозиционным политическим лагерем.

Отмечается, что демонстранты попытались продвинуться к парламенту, но полиция применила слезоточивый газ, чтобы помешать их продвижению, сообщил AFP источник в службе безопасности.

