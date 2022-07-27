В Багдаде разгорается политический кризис, демонстранты вошли в безопасную зеленую зону
Сторонники влиятельного шиитского лидера Муктады Садра вошли в среду, 27 июля, в ультрабезопасную зеленую зону, в которой расположены правительственные учреждения и посольства в Багдаде.
Цель протестующих осудить кандидатуру на пост премьер-министра , представленную оппозиционным политическим лагерем.
Отмечается, что демонстранты попытались продвинуться к парламенту, но полиция применила слезоточивый газ, чтобы помешать их продвижению, сообщил AFP источник в службе безопасности.
Опубликовано: Тарас Медведев
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