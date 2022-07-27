В Багдаде разгорается политический кризис, демонстранты вошли в безопасную зеленую зону

Сторонники влиятельного шиитского лидера Муктады Садра вошли в среду, 27 июля, в ультрабезопасную зеленую зону, в которой расположены правительственные учреждения и посольства в Багдаде.

Цель протестующих осудить кандидатуру на пост премьер-министра , представленную оппозиционным политическим лагерем.

Отмечается, что демонстранты попытались продвинуться к парламенту, но полиция применила слезоточивый газ, чтобы помешать их продвижению, сообщил AFP источник в службе безопасности. 
 

Опубликовано: Тарас Медведев

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

{[{ article.headline1 }]}

Фото статьи
{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:
 

 

 