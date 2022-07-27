Огородники рассказали, как и чем подкармливать цветную капусту

Цветная капуста – прихотливый овощ, которому требуется уход на протяжении всего сезона. Если немного пересушить почву, то растение замедлит рост и созревание задержится.

Внесение удобрений по сезонам:

Грядку готовят к посадке с осени. Почву нужно перекопать и внести удобрения – 10 л компоста или перегноя на 1 м² площади. Если земля повышенной кислотности, добавляют доломитовую муку – 500 г на 1 м².

Тяжелые почвы делают рыхлыми с помощью торфа – требуется 4-5 ведер на 1 м² площади. Для улучшения плодородия вносят комплексные минеральные удобрения – Фертика, Сотка осенняя.

Весна:

Грядку вновь перекапывают и вносят коровий навоз, разведенный с водой в соотношении 1:10. Перед посадкой рассады лунки поливают водой (10 л) с удобрениями:

20 г калийной соли;

30 г нитрата аммония;

20 г суперфосфата.

Вымачивание семян в борной кислоте положительно скажется на качестве будущего урожая.

Через 10-15 дней после посадки требуется подкормка комплексными удобрениями для капусты: Агрикола, Здравень. До формирования соцветий нужно сделать 1-2 внекорневые подкормки – опрыскать посадки раствором молибденово-кислого аммония и порошка борной кислоты (по 2 г).

Лето:

Чтобы сформировать полноценную корневую систему и головку, одному саженцу цветной капусты в среднем требуется 8 г азота, 3 г фосфора, 8 г калия и 10 г кальция.

В первую половину срока вегетации необходимо делать упор на азотные удобрения – растения подкармливают смесью хлористого калия (10 г), суперфосфата и аммиачной селитры (по 25 г) на ведро воды.

На стадии формирования соцветий растение подкармливают одним из народных средств:

птичий помет, разведенный с водой в соотношении 1:10;

отвар крапивы – 100 г сырья на 1 л воды;

борная кислота – 1 ч.л. вещества на ведро жидкости;

банановым отваром – 1 засушенная кожура на 10 л воды.

Используйте минеральные удобрения – 15 г мочевины на ведро жидкости. Рецепт приготовления комплексной подкормки – 0,5 л птичьего помета, 1 л зольного раствора на 10 л воды. При формировании соцветий достаточно одной подкормки.

Во время приготовления растворов соблюдайте пропорции. Бесконтрольное внесение удобрений не менее опасно, чем их дефицит. Недостаток минеральных веществ можно определить по внешнему виду растения.

Светлый цвет листьев и медленный рост свидетельствует о дефиците азота, коричневые пятна – о нехватке калия. Дозы удобрений могут меняться в зависимости от климата, погодных условия, состояния рассады. Давайте обсудим вопрос подкормки цветной капусты в комментариях – делитесь своим опытом.