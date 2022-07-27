Полиция Германии сообщила, что на А5 сломался фургон, который перевозит львицу из Украины во Францию

Фургон со спасенной из Украины львицей сломался на автобане А 5 недалеко от Оффенбурга.

По данным полиции, в среду водитель направлялся во Францию и не смог добраться до службы эвакуации после поломки.

По словам представителя полиции, приехала немецкая служба эвакуации, и через 15 минут автомобиль был отремонтирован в мастерской.

Водитель компании по перевозке животных смог продолжить свое путешествие с автомобилем и львицей, которая находилась в охраняемом ящике.

На данный момент никакой дополнительной информации о происхождении животного не поступало. Война в Украине затрагивает и животных, например, в зоопарках. Иногда их пытаются спасти волонтеры.

Опубликовано: Тарас Медведев

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

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