Полиция Германии сообщила, что на А5 сломался фургон, который перевозит львицу из Украины во Францию

Фургон со спасенной из Украины львицей сломался на автобане А 5 недалеко от Оффенбурга.

По данным полиции, в среду водитель направлялся во Францию и не смог добраться до службы эвакуации после поломки.

По словам представителя полиции, приехала немецкая служба эвакуации, и через 15 минут автомобиль был отремонтирован в мастерской.

Водитель компании по перевозке животных смог продолжить свое путешествие с автомобилем и львицей, которая находилась в охраняемом ящике.

На данный момент никакой дополнительной информации о происхождении животного не поступало. Война в Украине затрагивает и животных, например, в зоопарках. Иногда их пытаются спасти волонтеры.