Дачники рассказали, как правильно обрезать малину в июне

Летняя обрезка малины входит в число обязательных мероприятий по уходу за ягодным кустарником.

Удаление корневой поросли:

Неремонтантные разновидности малины в начале лета активно цветут. Грамотная обрезка в этот период стимулирует образование крупных ягод и улучшает урожайность. У этого растения корневище разрастается в горизонтальном направлении, образуя многочисленные придаточные ответвления.

Диаметр корневой системы у некоторых экземпляров достигает 3 м.

На протяжении всего сезона вегетации спящие почки корневой системы дают начало новым веткам. У отдельных сортов малины образуется многочисленная корневая поросль. Растение тратит на их развитие питательных веществ, необходимых для образования и созревания ягод. Из-за этого урожайность снижается. Малина растет мелкая и невкусная.

Не допустить этого помогает своевременная обрезка. В начале июня малинник тщательно осматривают. Для хорошего плодоношения на 1 м² участка должно быть не больше 3 кустов. При образовании многочисленных молодых побегов лишние вырезают. Иначе очень скоро малинник превратится в густые заросли.

Обрезку выполняют в следующем порядке:

находят лишний побег;

раскапывают грунт до корневища;

острой частью лопаты перерубают корень;

убирают его и засыпают это место почвой.

В дальнейшем такую процедуру проводят за лето до 5 раз, регулярно осматривая кустарник на предмет лишней поросли. Обрезка помогает перераспределить питательные элементы на созревание ягодок, увеличивает их количество и улучшает вкус.

Снижение густоты посадок помогает содержать малинник здоровым, предупреждает развитие инфекций и появление вредителей.

Корневую поросль можно использовать для размножения. Наиболее развитие побеги оставляют. Осенью их выкапывают вместе с комом земли и пересаживают на новое место.

Обрезка однолетних побегов:

У малины ягоды образуются на побегах прошлого года. Зная это, можно поспособствовать закладке богатого урожая в следующем сезоне. Для этого необходима правильная обрезка однолетних ветвей. На урожайность побегов влияет их месторасположение. На верхних веточках образуется мало цветков и ягод. Они вырастают мелкими и несладкими.

Самые сильные побеги растут из нижней части куста. Но наибольшей урожайностью отличаются ветви, растущие в центре куста. В отличие от нижних, они лучше освещены солнцем. Срединные побеги дают больше всего завязей.

На этих веточках растут самые большие ягоды. Поэтому для улучшения урожайности делают акцент на развитии нижней и средней части куста.

Для стимуляции бокового ветвления обрезают верхушку. В первой половине июня все однолетние побеги осматривают. Укорачивают на 15-16 см все веточки, достигшие высоты 65 см и выше. После такой обрезки быстро образуются боковые ответвления. На каждом обрезанном побеге вырастает 4-6 веток. На них появляется много ягод.

Неприхотливая малина хорошо плодоносит, если за ней правильно ухаживать. Июньская обрезка входит в число обязательных мероприятий. Если она проведена правильно, кустарник дает много ягод в текущем сезоне.

Дополнительно садоводы регулярно обрезают больные и поврежденные ветви в течение лета. Это помогает содержать малинник здоровым и упрощает осенний уход.