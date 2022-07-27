Огородники рассказали, почему огурцы лучше всего поливать утром
Чтобы получить хороший урожай огурцов, нужно обеспечить режим правильного полива.
Когда лучше всего поливать:
Прежде всего запомнить простое правило – нельзя проводить полив в дневное время, когда светит солнце. Влага быстрее испаряется с поверхности, а капельки воды на листьях провоцируют ожоги, действуя как маленькие линзы.
Что касается времени, то лучше всего подойдет раннее утро по таким причинам:
Вода хорошо впитывается в землю и усваивается корневой системой. Главное – проводить работу не менее, чем за 2 часа до того, как солнце начнет сильно греть, чтобы капельки на листьях и стеблях успели испариться.
Повышается влажность почвы и прикорневой части, что очень важно для огурцов. Это тропическая культура, поэтому она любит тепло и повышенную влажность, которую нельзя обеспечить при вечернем поливе.
Вода не застаивается у корней и на листьях, что в разы снижает риск возникновения грибковых заболеваний.
Влага усваивается перед периодом активного роста завязей и всего растения в целом. Это позволяет нормализовать процессы и свести до минимума риск недостатка воды.
Поливать утром удобно и потому, что можно с вечера набрать воду в емкости, чтобы она за ночь отстоялась и прогрелась до температуры окружающего воздуха.
В жаркие и сухие периоды, когда огурцы активно плодоносят может понадобится дополнительный полив для компенсации нехватки влаги. В этом случае проводить работу нужно не только рано утром, но и вечером, после того как солнце село. Этот вариант использовать, если днем столбик термометра поднимается выше +30 градусов.
Рекомендации по поливу:
Важно не только правильно подобрать время, но и соблюдать еще ряд советов, чтобы создать оптимальные условия для роста и развития огурцов. Нарушение любой из рекомендаций, изложенных ниже, может привести не только к уменьшению урожая, но и спровоцирует болезни или даже гибель растений.
Помнить следующее:
Стараться как можно меньше попадать на стебли и листья. Лучше всего поливать под корень.
Делать борозды с обеих сторон от ряда огурцов, чтобы вода скапливалась там, а при поливе грунт не размывался и корни не обнажались. Если корешки все-таки стали видны, сразу засыпать их почвой.
Использовать воду, прогретую не менее, чем до 20 градусов. Если она будет холодной, это вызовет стресс у растений, что плохо повлияет и на урожайность, и на образование завязи.
Соблюдать правильную периодичность полива. До начала цветения достаточно 1 раза в 3 дня, а когда появятся первые завязи, проводить работу через день. В жаркие периоды перейти на ежедневный график.
Для уменьшения испарения воды из верхнего слоя грунта рыхлить почву после каждого полива. Но делать это на глубину не более 3 см, так как у огурцов корневая система поверхностного типа и можно повредить корни, если обрабатывать глубже.
Мульчировать поверхность опилками или соломой, тогда не придется рыхлить ее после полива.
Если поливать растения в утреннее время, используя нагретую воду и предварительно сделав борозды, эффективность работы будет самой высокой. Главное – соблюдать график проведения работы и не давать земле у стеблей сильно пересыхать. А как поливаете огурцы вы? Если есть свои секреты - поделитесь в комментариях.
Опубликовано: Ангелина Крент
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