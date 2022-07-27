Огородники рассказали, почему перец поздно плодоносит

Болгарский перец относится к капризным культурам, он требует повышенного внимания и заботы. У некоторых огородников не получается вырастить ранний урожай.

Неподходящий сорт:

Самое очевидное объяснение, почему перец поздно плодоносит, это неправильный выбор сорта. Каждый огородник стремится вырастить ранний урожай овощей. Чтобы собрать плоды уже в середине лета, подходят только ранние и среднеспелые сорта.

Период созревания поздних разновидностей достигает 5 месяцев. В условиях прохладного лета Сибири или Урала от них можно вообще не дождаться урожая.

Для получения раннего перца подходят следующие популярные сорта:

Румяные щечки;

Здоровье;

Египетская сила;

Добряк;

Винни-Пух;

Сибирский князь.

Эти сорта отдают урожай в течение 2,5-3,5 месяцев. Их выращивают в теплицах, парниках и на открытых грядках. Ранние разновидности отличаются хорошими вкусовыми характеристиками, успешно переносят похолодания, неприхотливы к уходу.

Поздний посев:

Другое объяснение несвоевременному созреванию сладкого перца − ошибки в сроках посева. У этого овоща, как и у остальных пасленовых культур, долгий срок вегетации. К тому же растения теплолюбивы.

Переносить на постоянное место рассаду можно только после окончательного установления теплой погоды. В большинстве регионов России подходящие погодные условия наступают только в середине мая. К этому времени возраста сеянцев достигает 2 месяцев.

С учетом всех рекомендаций к посеву семян необходимо приступать не позже середины марта. Если подходящие сроки пропущены, плодоношение перцев затягивается. Пересадка неокрепших сеянцев приводит к остановке роста. Такая рассада с трудом адаптируется на новом месте, а некоторые кустики погибают.

Ошибки при выращивании рассады:

Последняя причина затянувшегося плодоношения болгарского перца − неправильное выращивание рассады. Некоторые овощеводы по-старинке сеют семена в общие ящики. Такой способ усложняет уход за сеянцами. Их приходится пикировать через некоторое время после прорастания в отдельные емкости.

Перец плохо переносит травмирование корневой системы, которое неизбежно случается при пересадке. После пикировки ему необходимо несколько дней для восстановления и возобновления роста.

Чтобы не затягивать развитие рассады, опытные огородники сеют семена сразу в индивидуальные емкости. Тогда подросшие растения перемещают методом перевалки на постоянное место, стараясь полностью сохранить земляной ком. Еще удобнее выращивать рассаду перцев в торфяных стаканчиках или таблетках.

Этот материал разлагается в грунте самостоятельно. Поэтому можно высаживать растения на постоянное место, не извлекая из емкостей. Применяя такой метод, можно избежать травмирования корней. В результате развитие растений не прерывается, плодоношение наступает в положенный срок.

В южных регионах можно и вовсе обойтись без рассады при выращивании перцев. Там семена сеют сразу в грунт, соблюдая необходимое расстояние. На ранней стадии развития грядки прикрывают пленкой, чтобы защитить всходы от похолодания.

Это все основные причины, влияющие на срок плодоношения перцев. Соблюдая простые рекомендации, касающиеся выбора сорта, сроков посева и выращивания рассады, можно добиться раннего и обильного плодоношения.