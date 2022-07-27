Дачники рассказали, как сделать малину более плодовитой

Малину выращивают многие садоводы. Но не всем удается собрать с нее хороший урожай. Запущенный малинник почти не дает плодов.

Правильный уход:

Первый секрет обильного плодоношения малины − отсутствие тени. Это растение очень любит хорошее освещение. Кусты легко переносят полутень в утренние часы. Но все остальное время в течение дня малинник должен хорошо освещаться солнцем. В тени ягодок появляется мало, они растут мелкие и несладкие.

Также важен хороший полив. Нельзя допускать, чтобы почва пересыхала. Это сразу влияет на количество ягод. Малина любит обильно увлажненный грунт. Благодаря этому удается повысить урожайность в 2-3 раза. Но при поливе важно соблюдать баланс и не превращать участок в болото. Почва должна быть умеренно влажной.

Ориентироваться необходимо по погоде. В сухое и жаркое лето малину нужно поливать чаще. Если идут дожди, дополнительного орошения не нужно.

Для сохранения влаги почву под кустами малины мульчируют. Грунт в этом случае можно вообще не рыхлить. Слой защитного материала упрощает доступ воздуха, сдерживает рост сорняков. В качестве мульчи используют солому, опилки, перегной, скошенную траву.

Малину считают неприхотливым растением. Но хорошей подкормке она всегда рада. При регулярном внесении удобрений урожайность заметно увеличивается. Перед закладкой малинника в почву вносят перегной либо компост.

Этих питательных веществ хватает растениям на несколько лет. При выращивании в бедном грунте малину регулярно подкармливают минеральными комплексными удобрениями или органикой.

Хороший эффект оказывают:

перепревший навоз или куриный помет;

древесная зола;

торф;

азотные удобрения, внесенные весной;

калийно-фосфорные удобрения летом.

При внесении подкормок учитывают время года. Весной в начале вегетации растение благодарно отзывается на подкормки с повышенным содержанием азота. Они стимулируют рост кустов.

Летом, когда наступает пора формирования и созревания ягод, полезнее фосфорные и калийные составы. Они ускоряют формирование и созревание плодов, улучшают вкус ягод.

Особенности обрезки:

У обыкновенной малины ягоды формируются на прошлогодних ветках. Урожай созревает только один раз в середине лета. Поэтому отплодоносившие побеги к осени удаляют. Также вырезают молодую поросль с повреждениями или с признаками заражения вредителями или инфекцией.

Оставшиеся части куста на зиму пригибают к земле и накрывают агроволокном. В регионах с холодными зимами дополнительно набрасывают сверху лапник, сухую листву. Когда выпадет снег, его укладывают сверху для дополнительной защиты.

С наступлением весны кусты проверяют и убирают все поврежденные морозом ветки. В начале лета нормируют количество молодой поросли, которая будет плодоносить в следующем сезоне. Это необходимо, чтобы правильно перераспределить питательные вещества.

На поддержание большого количества побегов растение тратит много сил. Это снижает урожайность. Оставляют расти самые крупные экземпляры, а мелкие вырезают. Дополнительно в течение сезона избавляются от ненужных молодых веточек.

Им не дают вырасти больше 10-15 см в высоту, чтобы они не отбирали питательные вещества, необходимые для образования ягод.

Для получения большого урожая вкусной, сладкой малины соблюдают все правила агротехники. Эта культура особенно нуждается в своевременных подкормках и правильной обрезке. Хорошо ухаживая за малинником, удается увеличить урожайность в несколько раз.