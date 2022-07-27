Опытные хозяйки рассказали, как вырастить огурцы на балконе

Чтобы создать мини-огород в квартире и обеспечить семью свежими огурчиками, не нужно дополнительное оборудование, специальные удобрения или особые познания в растениеводстве.

Подготовка к посадке:

Для балконного мини-огорода подходят только определенные сорта огурцов. Обычно они имеют соответствующую пометку на упаковке. В домашних условиях выращивают самоопыляемые сорта с хорошей теневыносливостью. У них должны быть небольшие листья, маленькие боковые плети и междоузлия.

Идеально для высадки на балконе годятся такие сорта:

Балконное чудо;

Махаон;

Городской огурчик;

Дебют;

Балаган;

Апрельский;

Маша;

Колибри;

Зозуля;

Гирлянда;

Изящный.

Рассаду выращивают в маленьких емкостях. Подходят одноразовые стаканчики из пластика или торфа. Удобно использовать для этого специальные торфяные таблетки. Подросшую рассаду пересаживают в большие ящики, лотки или ведра объемом от 5 до 10 л.

На дне тары должны быть отверстия для стока лишней жидкости. Емкости с огурцами ставят на поддоны, в которых будет собираться вода.

Огурцы хорошо растут в плодородной, рыхлой почве. Подходит универсальный рассадный грунт, купленный в магазине. Некоторые смешивают его самостоятельно из равных частей перегноя, торфа, опилок и дерновой земли. На каждые 10 л такой почвосмеси добавляют по 1 ч. л. карбамида и 1 ст. л. нитрофоски.

Посев семян и уход за рассадой:

Семена сеют в конце февраля или в начале марта. Скороспелые сорта, созревающие через 60-75 дней, готовы к пересаживанию на постоянное место уже в апреле. Семенной материал замачивают на 20 минут в розоватом растворе перманганата калия.

Затем их проращивают на увлажненной марле 2-3 суток. После проклевывания их высаживают в емкости для рассады на глубину 1,5-2 см.

Рассаду растят в комнате на подоконнике. Ранней весной даже на застекленной лоджии слишком холодно для растений. Емкости ставят так, чтобы они были хорошо освещены рассеянным светом. При необходимости организуют досвечивание фитолампами. Рассаду орошают ежедневно небольшим количеством теплой, отстоянной воды.

До пересаживания на балкон сеянцы находятся в комнате 3-4 недели. За это время их трижды подкармливают. В первый раз удобрения вносят на десятый день после посева. Используют раствор из 3 л воды и 1 ст. л. мочевины.

На каждый кустик выливают по 100 мл. Спустя еще 10 суток выполняют вторую подкормку. Раствор готовят из 8 л воды, 25 г суперфосфата, 12 г калийной селитры, 4 г аммиачной селитры и 4 г сернокислого магния. Третий раз удобрения вносят еще через 10 дней. Берут любой из растворов.

Пересадка и уход:

В постоянные емкости рассаду пересаживают через месяц после посева. Предварительно грунт увлажняют теплой водой. В постоянную тару помещают по одному кустику. По центру делают лунку и выливают в нее немного теплой воды.

Растение извлекают из стаканчика вместе с землей и помещают в углубление. Почву приминают у стебля и поливают теплой водой повторно.

Если рассаду выращивали в торфяных таблетках или стаканчиках, ее пересаживают на постоянное место в той же таре.

Огурцы поливают ежедневно, стараясь не заливать и не допускать пересыхания. Если на балконе слишком жарко, дополнительно увлажняют воздух опрыскиванием. Когда влага впитается, грунт под огурцами осторожно рыхлят.

После пересадки растения подкармливают каждые 2 недели. Используют сначала азотные удобрения. При появлении первых плетей переходят на калийно-фосфорные составы.

Балконные огурцы обязательно подвязывают. Для этого протягивают веревки к каждому растению сверху и направляют к опоре стебель. Для стимуляции плодоношения у самоопыляющихся сортов прищипывают первые 3 завязи.

Затем ограничивают рост боковых ответвлений над 3 плодом. Урожай собирают через день, не допуская перерастания огурцов.

Обеспечив благоприятные условия, огурцы можно выращивать даже на балконе. Неприхотливая культура отлично плодоносит все лето. Если помещение отапливаемое, урожай можно собирать круглый год.