Дачники рассказали, как спасти клубнику от засухи и горечи

Клубника – любимая ягода детей и взрослых. Но ее сезон недолгий, поэтому хочется вдоволь насладиться культурой.

Способы избавить клубнику от засухи:

Для культур опасно как злоупотребление поливом, так и засуха. В летнее время, когда наблюдается повышенная температура, ягоды созревают ранее положенного срока, поэтому вес набрать они не успевают. Чтобы избежать такого последствия, клубнику следует притенять.

Когда прогнозируется засуха, необходимо, чтобы культура вобрала в себя и в землю вокруг себя как можно больше влаги. Для этого грунт следует застелить пленкой или выкопать ямки, которые сформируют дорожки вокруг грядки из влаги.

Такой подход обеспечит растению небольшой запас воды даже в условиях засухи. Это отличное решение, т.к. клубника не нуждается в большом количестве влаги.

В условиях сильной жары поливать культуру необходимо каждые 2-3 дня по вечерам. В пасмурные дни сократить процедуру до одного раза в неделю. Главное условие – земля возле ягоды всегда должна быть влажной.

Как бороться с горечью:

Если на улице стоит жаркая погода, пасмурная или сильная засуха, то урожай клубники будет иметь горьковатый привкус. Это связано с тем, что когда нет солнца и необходимой влаги, культура производит значительно меньше сахара.

Причины горечи огородники насчитывают несколько.

К ним относят:

специфический сорт – ягода может быть внешне аппетитной и иметь хороший вкус, но если ее попробовать, то горечь будет сильно чувствоваться;

болезни растения, в частности гниль и другие болезни, вызванные грибковыми спорами – употреблять ее можно, но клубника все равно будет горчить, и избавиться от этого не получится;

ягоды срывали недозревшими, которые дозревали уже на прилавке;

густые посадки – часто кусты культуры сажают очень близко друг к другу в целях экономии места на участке. Но в этом случае растение не получает свет в необходимом количестве, поэтому фотосинтез не происходит. В результате клубника начинает горчить, а ее листва – вянуть;

неправильно выбранный грунт – для качественного урожая понадобится предварительно позаботиться о качестве почвы.

Нельзя клубнику выращивать несколько десятков лет на одном и том же участке, т.к. земля истощается. Корни слабеют, поэтому плоды не получают необходимых микроэлементов для полноценного развития. Изначально ягоды измельчаются, а потом теряют свой вкус. Во избежание этого понадобится каждые 4-5 лет заниматься пересадкой.

Спасти продукт можно будет посредством варки варенья или джема. Идеальный вариант, если в нем будет не только клубника, а и другие фрукты, ягоды – в этом случае горечь спрятать на самом деле будет несложно.

Для получения богатого, крупного и вкусного урожая ягод клубники, необходимо правильно ухаживать за посадками. Так, в первую очередь нужно обеспечить правильный полив и сажать растение по схеме. Если этого не сделать, то культура начнет сохнуть и горчить.