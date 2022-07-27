Огородники рассказали, из-за чего корни томатов гниют и как с этим бороться

Гниение корней томатов в открытом грунте провоцирует дождливая погода, в теплице – обильные поливы и плохая вентиляция.

Почему у помидор гниют корни:

Больные растения выделяются, их легко вычислить по внешнему виду. Даже после полива листья не упругие, слегка поникшие. Гнилые корни − результат жизнедеятельности грибков. Они всегда есть в почве, активируются при благоприятных условиях.

Патогены, вызывающие фузариозную и фитофторозную гниль, начинают размножаться на корнях помидор при умеренном увлажнении почвы, когда она прогреется до 20 °C. От корневых гнилей страдают молодые и взрослые томаты. Чаще проблема возникает, если грунт глинистый.

Избыток влаги, вызванный затяжными дождями, частыми, обильными поливами, способствует активному развитию болезни. Кусты без своевременного лечения гибнут, потому что грибком повреждается вся сосудистая система корней. На срезе они коричневые.

Часто молодая рассада погибает от черной ножки. Это опасное грибковое заболевание. Возникает при использовании зараженного грунта или семян, неправильно организованном поливе, густой посадке. В кислой почве инфекция распространяется быстрее.

Как спасти помидоры в теплице:

От черной ножки спасать сеянцы бесполезно. Их лучше вырвать и уничтожить, а землю обработать системным фунгицидом. Превикур Энерджи предотвратит распространение болезни. Этот препарат эффективен при корневой гнили томатов. Его можно использовать в теплице при появлении заболевших растений.

Превикур Энерджи работает в определенном диапазоне температур − 12-25 °C.

Для обработки 50 м² почвы в 10 л воды разводят 15 мл средства. Раствор льют в лунки. Он проникает в ткани растений, уничтожает патогены. Уже через сутки помидоры можно собирать и употреблять в пищу. У этого системного фунгицида короткий срок ожидания. Повторную обработку проводят через 2 недели. За сезон куст поливают 3-4 раза.

Во время плодоношения, помимо системных фунгицидов, в теплицах применяют безопасные народные средства. Древесная зола − самое эффективное. Ее смешивают с толченым мелом (1:1) и после очередного полива посыпают землю вокруг кустов.

Защита томатов от корневой гнили в открытом грунте:

Для лечения фитофторозной и питиозной корневой гнили томатов есть системные фунгициды. Их используют для профилактики и борьбы с грибковыми заболеваниями. Фирма Syngenta производит препарат Юниформ, двукратная обработка которым защищает кусты от грибков, поражающих корни.

Первый раз поливают рассаду, когда на ней появится 3 лист, расход – 30-50 мл на одно растение. После высадки помидор в огород полив под корень повторяют. Норму увеличивают до 100-150 мл на куст. Фунгицид защищает корни томатов от патогенной инфекции 40 дней.

Когда грунт обеззаражен, стебель больного растения осторожно пригибают, присыпают слоем земли, обильно поливают. На формирование новой, здоровой корневой системы уходит около двух недель. К концу этого периода томатный куст выравнивается, симптомы корневой гнили исчезают.