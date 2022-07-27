Дачники рассказали, как обезопасить черешню от птиц
Чтобы спасти спеющие ягоды от прожорливых соек, дроздов, скворцов, воробьев, садоводы используют специальные гаджеты, купленные в магазине, или делают самодельные устройства, отпугивающие пернатых.
От птиц спасет флешка:
Это средство проверенное и эффективное. Многие садоводы используют его для защиты урожая черешни от стай птиц. В интернете находят звуки хищных птиц, скачивают их на флешку в формате MP3.
Создают файл длительностью до 9-12 часов, проигрывают его в саду в дневное время. Пернатые любители спелых ягод не подлетают к деревьям ближе, чем на 50 метров.
Для отпугивания скворцов, воробьев, дроздов от черешни, используют китайские мини USB колонки. Аудиоустройства стоимостью менее 2 тыс. руб. работают автономно на средней громкости не более 9 часов. Более дорогие модели воспроизводят крики коршуна, сокола, орла на протяжении 24 часов. Диаметр защитного действия зависит от громкости звуков.
Электронные отпугиватели птиц:
Стоимость биоакустических устройств, работающих от батареек или сети 220 В, зависит от площади охраняемой зоны, мощности динамиков, наличия дополнительных характеристик:
цена прибора Weitech WK-0020 2150 руб, он отпугивает от черешни ворон, воробьев, других птиц, моделируя специфические звуки, радиус действия около 4 м;
Weitech WK-0108 хорошо отгоняет от деревьев птиц вспышками светодиодного стробоскопа и имитацией криков, устройство способно защитить сад площадью 400 м², оснащен датчиком движения, стоит около 8 тыс. руб;
для защиты промышленных садов большой площади (до 7000 кв. м) подходит профессиональная биоакустическая система Град-А16, она оснащена 4 внешними динамиками, стоит около 50 тыс. руб.
Можно приобрести бесшумный отпугиватель в виде набора цветных шаров большого диаметра. Повешенные на черешню, они вызывают у пернатых страх, потому что на них есть светоотражающие вставки и нанесен символический рисунок глаз хищника. Один виниловый шар для защиты черешни стоит 800 рублей, он распугивает птиц в радиусе 50 м.
Вертелка для отпугивания птиц из пластиковых бутылок:
Кто не хочет тратить деньги на покупку отпугивателей, тот тратит на их изготовление свое свободное время. Самоделки делают из подручных материалов. Любимый материал − пластиковые бутылки.
Из них делают легкие вертушки, которые производят шум, вращаются с разной скоростью, этим отпугивают пернатых любителей черешни. Самодельные приспособления насаживают на длинные шесты, которые втыкают вокруг деревьев со спеющими ягодами.
От бутылки объемом 1,5-2 л отрезают дно. Маркером чертят линии по ребрам и между ними в канавке. По полученной разметке делают разрезы, каждый второй лепесток вырезают, остается 5 лопастей. В центре заготовки горячим шилом делают отверстие.
Для создания шума из тонкой жести вырезают 4 пластинки, в центре каждой делают отверстие. Сборка вертушки отнимает 5 минут. Сначала на саморез надевают одну пластинку, потом пропеллер, затем оставшиеся пластинки. Они нужны для создания шума.
Берут вторую половинку бутылки, вкручивают в крышку саморез с вертушкой. Прикручивают не плотно, чтобы пропеллер легко вертелся. В горлышке делают отверстие, вставляют в него гвоздь, его вколачивают в верхнюю часть кола. Готовую вертелку устанавливают рядом с черешней.
Опубликовано: Ангелина Крент
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