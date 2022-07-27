Огородники рассказали, как бороться с болезнями и вредителями чеснока

Чеснок – полезный овощ. Но он, как и его «сородичи» тоже страдает от нашествия вредителей и болезней.

Болезни корнеплода:

Чеснок могут поражать несколько видов болезней. Они могут быть вызваны грибковыми спорами, бактериями или вирусами. Каждый из этих видов имеет свои особенности и характеристики.

Грибковые заболевания:

Чесночок зачастую поражают споры грибка. Связано это с нарушением основных правил по уходу за овощем:

посадка загущена – в результате циркуляция воздуха нарушена;

злоупотребление поливом;

редкая или полное отсутствие прополки;

правила севооборота нарушены – в почве сохраняются возбудители болезней и личинки вредителей.

Эти условия способствуют заражению чеснока грибковыми спорами и быстрому их распространению.

Бактериальные заболевания:

Чеснок не боится бактериальных заболеваний кроме обычной гнили. Переносчики этой бактерии – паразиты. В вегетационный период бактериоз не проявляется, но собранный урожай быстро портится. Болезнь быстро развивается на головках, которые плохо вызрели или высохли.

Избежать гниения поможет правильная подготовка урожая к хранению, а также полное его созревание.

Опасные бактерии стремительно развиваются во время хранения овоща во влажном и теплом помещении. Гниль быстро переносится от больного чеснока на здоровый. Распространяется также болезнь в результате механического повреждения зубчиков.

Предотвратить бактериоз поможет профилактика: обработка головок перед посадкой соляным раствором или медным купоросом, а также обеззараживание грунта особыми препаратами.

Вирусные заболевания:

Основная опасность от поражения овоща болезнями вирусного характера – препараты для лечения отсутствуют. Поэтому важное значение имеет профилактика.

Для головок опасны следующие виды вирусных болезней:

Желтая карликовость – определить наличие вируса можно по гофрированным листьям, которые постепенно начинают сохнуть. Зараженные овощи отстают в росте, а луковицы больше не формируются.

Мозаика – на листьях появляются светлые крапинки, которые со временем превращаются в полоски. Головки образуются мелкие и плохо хранятся.

Чтобы избежать печальных последствий, выбирать надо здоровый посевной материал проводить его обеззараживание перед посадкой. Для обработки почвы необходим препарат Фитоспорин М.

Вредители чеснока и способы борьбы с ними

Переносчики многих болезней чеснока – паразиты. Некоторые из них любят поесть чеснок, несмотря на его специфический вкус.

Луковая муха:

Личинки паразита зимуют в грунте и просыпаются, когда температура воздуха поднимается до 20⁰C. Самки паразита откладывают яйца в стебель или на поверхности земли. Личинки, которые вылупляются из яиц, проникают в головки и уничтожают их. В результате культура останавливается в росте и постепенно начинает высыхать.

Чтобы защитить посевы от луковой мухи надо размещать их рядом с морковью и строго следовать правилам севооборота. Для профилактики ранней весной полевают солевым раствором. Для приготовления понадобится 250 г соли развести в ведре воды.

Корневой клещ

Паразит живет в грунте и уничтожает овощ. Для жизнедеятельности насекомого идеальные условия – 25-30⁰C со знаком «плюс» и уровнем влажности от 60%. Опасность вредитель таит и для чеснока на хранении – он полностью уничтожит заготовки за 60-90 дней.

Для предотвращения таких последствий надо после сбора культуры просушить ее в течение недели при 28-30⁰C тепла.

Для обезвреживания корневого клеща в период цветения растения понадобятся химпрепараты Карбофос, Клотианидин, Тагор, Рогор.