Огородники рассказали, как избавиться от червяков в перьях лука

Едят перо лука белые червячки − личинки лукового скрытнохоботника, мелкого жука, откладывающего яйца в трубчатые листья.

Как избавиться от белых червячков в луке:

Борьба эффективна, если сроки проведения мероприятий совпадают с фазами развития насекомого. Перезимовавшие жуки появляются, как только земля прогреется до 10 °C. Точные сроки зависят от региона. В Средней полосе России это вторая половина апреля или начало мая.

Самки откладывают яйца на внутреннюю сторону листьев в течение 2-3 недель. Червячки, появившиеся из них, в течение месяца едят луковое перо, потом уходят в землю и окукливаются. В июле появляются новые жуки, которые питаются пером, соцветиями лука и чеснока.

Что делать весной:

Нужно регулярно осматривать всходы лука. Если на пере появятся желтые пятнышки, не откладывая, начать борьбу. Взять небольшую емкость, например, пластиковое ведерко. Пройтись с ним вдоль гряды, отщипнуть желтые кончики, оборвать сильно изъеденные червяками листья.

Все поврежденное червяками перо складывать в емкость, не бросать на землю. Личинок скрытнохоботника уничтожить вместе с оборванными листьями. Механический способ борьбы сокращает количество жуков, которые появляются из червяков в июле.

При своевременном удалении пораженной вредителем надземной части лук выпускает новое перо, успевает сформировать крупную головку.

Летние мероприятия:

В июне белые червячки прогрызают дырки, выползают из пера, чтобы заползти в землю. В почве они превращаются в куколок. Чтобы прервать жизненный цикл жука скрытнохоботника, гряду и междурядья рыхлят после каждого полива. Еще влажную, почву посыпают смесью золы и табачной пыли, взятых в соотношении 2:1.

Проверено на практике, хорошо отпугивают вредителя от грядок с луком лечебные травы – пижма, чистотел. Их сушат, измельчают и разбрасывают между рядами. Отпугивают жучков настой томатной и картофельной ботвы. Готовят их в течение 4 часов. Сырье заливают кипятком, на 10 л воды берут 1-2 кг свежих стеблей. Процеженным раствором опрыскивают лук.

Агротехнические средства борьбы с маленькими червяками в луке:

При выращивании лука на продажу механические средства борьбы малоэффективны. Регулярный осмотр большой плантации занимает много времени. Зарегистрированных химических средств против жуков и личинок скрытнохоботника нет, поэтому упор огородники делают на правильную агротехнику.

Осенью из почвы удаляют растительные остатки – луковицы, ботву, шелуху. Именно ими питаются жуки до появления молодых всходов. Все что собрали, уничтожают. Весной севок, семена сажают на новое место. Весной и летом лук подкармливают. Удобрения для лука и чеснока повышают иммунитет, стимулируют рост пера, головок.

На зимовку долгоносик перебирается в те места, где растет трава, поэтому заросли сорняков на огороде уничтожают, а газон, если он есть на даче, обрабатывают по периметру инсектицидом. Приобретают Карбофос, Децис или Каратэ. Эти средства уничтожают взрослых жуков, появившихся в июле.

На огородных грядках, ушедших под зиму чистыми, без растительных остатков, вредителей весной появляется меньше, в луковом пере нет червячков.