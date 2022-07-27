Нехаммер: Австрия впервые создаст трёхмесячный резерв газа на случай ЧС

Канцлер Австрии Карл Нехаммер сообщил, что его страна намеревается создать государственный резерв газа впервые в своей истории.

Вечером 27 июля австрийский канцлер Карл Нехаммер сообщил, что Австрия начала работы в сфере укрепления национальной безопасности энергетического характера. Нехаммер утверждает, что было принято решение создать трёхмесячный неприкосновенный запас газа, который будет задействован в случае возникновения чрезвычайной ситуации в стране.

По словам Карла Нехаммера, с 1 августа Австрия будет накапливать газ в газохранилище Хайдах, которое ранее принадлежало российской компании "Газпром".