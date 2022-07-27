ВГА Херсона запустило катера для переправы из-за ремонта Антоновского моста
Временная гражданская администрация Херсонской области сообщает, что в регионе запущены переправочные катеры из-за поломки основного моста в городе.
Вечером среды пресс-служба временной гражданской администрации Херсонской области сообщила, что в Херсоне на временной основе запустили курсирование катеров, которые будут осуществлять переправу граждан в обход Антоновского моста, находящегося в неисправном состоянии из-за недавней араки армии Украины.
В ночь на 27 июля вооружённые силы Украины во второй раз в истории атаковали Антоновский мост из американских РСЗО HIMARS, после чего администрация Херсона сообщила, что мост получил критические повреждения и непригоден для использования до проведения ремонтных работ.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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