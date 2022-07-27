Дачники рассказали, как защитить черешню от вредителей

Обрабатывать черешню от вредителей нужно. Корнями дерева питаются прожорливые личинки майского жука. Ягоды портят белые червяки, появившиеся из яиц, отложенных под кожицу плода вишневой мухой.

Калипсо от вишневой мухи:

Нужно успеть опрыскать черешню от вишневой мухи сразу после цветения, во время формирования завязи. Точные сроки обработки зависят от погоды. Массовый лет вредителя начинается при температуре воздуха 18-25 °C. По народным приметам в это время цветет акация, глициния.

Можно с помощью самодельного индикатора точно определить срок обработки черешни от вишневой мухи. Повесить в саду фанеру или картонку, окрашенную в желтый цвет, покрытую толстым слоем солидола. Когда к ней прилипнет хотя бы 7-8 бабочек, пора готовить раствор инсектицида. Норма расхода на одно взрослое дерево – 2-5 л.

Ампулу Калипсо объемом 2 мл используют для приготовления 10 л раствора, такого объема хватает на 1 сотку. Работают со средством в перчатках и респираторе. Опрыскивают листья и ветки. Действие препарата длится 30 дней.

Дождь, прошедший не в день обработки, а позже, не снижает эффективность Калипсо. Пока длится период ожидания, плоды есть нельзя. Действующее вещество системного инсектицида проникает во все ткани растения, полностью распадается через месяц после опрыскивания.

Используя Калипсо вовремя, садоводы спасают ягоды от червяков. Без обработки личинки вишневой мухи поражают до 90% черешни, после опрыскивания инсектицидом потери урожая не превышают 20%. Садоводы такой результат считают хорошим.

Как бороться с личинками майского жука:

В мае начинают спариваться и откладывать яйца имаго майских жуков. Перезимовавшие личинки пожирают корни черешни, других плодовых деревьев и ягодных кустарников. Для борьбы с хрущом берут 15 мл аммиака. Средство разводят в 8 л воды. Ведра хватает на одно взрослое дерево.

В мае земля прогрета, в это время личинки майского жука обитают на глубине 20-25 см. Чтобы отрава их достала, по периметру приствольного круга острым штырем делают 8-10 отверстий длиной до 25 см, диаметром 4-5 см и заливают их раствором нашатыря.

Вредители вылезают наружу или уползают подальше от обработанного аммиаком места, это спасает корни.

Народные средства от долгоносика на черешне:

Массовый лет после зимовки совпадает с цветением черешни. Химию в это время применять нельзя, пострадают насекомые опылители.

Защищают деревья от долгоносика народными средствами и своевременно проведенными профилактическими мероприятиями: установка ловчих поясов до распускания почек, осенняя перекопка деревьев, побелка известью штамба.

В прохладную, сырую погоду жуки сидят на ветках. Используя шесты, концы которых обмотаны ветошью, их стряхивают на целлофан, расстеленный под деревом, и уничтожают. Сразу после цветения деревья опрыскивают настоем помидорной ботвы. На 10 л воды берут 1,5 кг пасынков, полчаса кипятят, перед обработкой добавляют 40 г мыла.

Не держите в секрете свои методы борьбы с вредителями черешни. Если есть уникальные способы уничтожения насекомых, поделитесь ими с другими садоводами.