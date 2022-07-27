Дачники рассказали, с какими насекомыми в саду не стоит бороться

Загородный участок – место для отдыха от городской суеты. В саду, на фоне зеленых растений, можно расслабиться, восстановить спокойствие, заняться посадкой культурных растений.

Виды полезных насекомых:

В природе все увязано между собой: посаженная растительность служит кормом для вредителей, на которых охотятся полезные насекомые. Основной признак, по которому можно определить полезность – подвижность. Вредитель передвигается мало, сидит на листе и поедает его.

Насекомые-санитары находятся в движении, в поиске добычи. Они разделяются на два типа:

Хищники. Личинки и взрослые организмы поедают вредителей.

Паразиты. Откладывают яйца снаружи или внутри насекомого-вредителя. Появившиеся личинки истребляют его.

Среди полезных насекомых рассмотрим несколько особей, которые присутствуя на участке, защищают землю и растения:

Божья коровка. Самый известный жучок с оранжевой спинкой, украшенной черными точками. Взрослая особь и ее личинки активно уничтожают тлю, паутинного клеща, белокрылку, гусениц. За день она способна съесть от 60 до 150 экземпляров тли;

Стеторус. Крохотного жучка размером 1-1,5мм трудно разглядеть невооруженным глазом. Обнаружив место скопления паутинных клещей, рядом можно разглядеть блестящие спинки полезного жучка. Они за несколько дней избавят растение от вредителя;

Жужелица. Крупный черный жук с мощными челюстями поедает гусениц, слизней, улиток. За сезон с весны до осени он может истребить до 300 штук вредителей. На охоту он выходит по ночам, днем прячется в траве или под корой деревьев. Относится к долгожителям, может зимовать в земле. Чувствителен к ядохимикатам;

Журчалка. Муха, личинки которой пожирают тлю, похожа на осу, имеет полосатое желто-черное брюшко. Она часто зависает в воздухе, издавая звук, похожий на журчание воды;

Златоглазка. Взрослая особь похожа на небольшого мотылька с желтыми глазками и прозрачными крыльями. Собирается в местах скопления тли и поедает ее, истребляет яйца гусениц, совок, личинки листовертки;

Жук-пожарник. Самка и самец этого вида погибают после спаривания и яйцекладки. Вылупившиеся многочисленные личинки жука сразу начинают активно поедать тлю, мушек, личинок, гусениц;

Наездник. Насекомое-паразит выполняет яйцекладку вовнутрь личинки вредителя. Вылупившись, личинки наездника уничтожают вредную особь.

Уничтожать полезных насекомых не стоит. Их присутствие на дачном участке полезно для сада и человека.

Способы привлечения насекомых:

Для защиты сада нужно, чтобы природные санитары жили на участке. Их привлекают цветущие и ароматные растения: тмин, укроп, подсолнух, пижма, тысячелистник, ромашка, душица, клевер, сельдерей, базилик, петрушка, зверобой, гречиха.

Рекомендуется высаживать эти культуры и цветы таким образом, чтобы обеспечить постоянное цветение в течение сезона, сменяя друг друга.

Живые помощники огородника любят обитать среди опилок, деревянной стружки, остатков коры. Если есть стволы выпиленных деревьев, то можно просверлить в них отверстия и разложить в разных уголках сада.

Такие домики облюбуют божьи коровки, стеторусы, жужелицы. Для златоглазок на ветки подвешивают горшки с засохшей травой. Можно выделить небольшой участок сада и не обрабатывать его. Увядшая листва станет местом зимовки.

Природа регулирует численность вредителей, не давая им размножаться и вредить огородным посадкам. Помощь полезных насекомых позволяет не использовать химические препараты для уничтожения вредителей. Это полезно не только растениям, но и земле. Используемые ядохимикаты попадая в почву, могут присутствовать в овощах.