Огородники рассказали, как защитить клубнику, если на ней есть уже ягоды

Садовая клубника привлекает не только людей, но и насекомых. Особенно обидно, когда, несмотря на своевременную профилактику, за 3 – 4 дня до сбора урожая замечаешь на посадках следы вредителей, уничтожающих сочную мякоть.

Большинство насекомых-вредителей, любителей клубники, представляют опасность для листьев и корней.

К этой группе относятся:

нематоды и клещи, высасывающие соки из подземной части растения;

жуки — долгоносики, бронзовики, личинки белокрылки и другие — любители листьев;

личинки майского жука и картофельной совки — разрушающие корневую систему.

Чтобы предупредить их появление, вначале вегетативного сезона проводят профилактическое опрыскивание фунгицидными препаратами. Но есть и другие паразиты, лакомящиеся ягодами. К ним относятся: улитки и слизни, тля, муравьи и тля. Если они появились на грядке, то могут уничтожить практически весь урожай.

Безопасные способы борьбы:

Тлю, белокрылку и клеща можно попробовать смыть сильной водной струей. Правда, этот способ не очень надежный, да и ягоды можно повредить. Поэтому, вместо душа, целесообразнее использовать опрыскивание.

Листья и ягоды поливают слабо-розовым раствором марганцовки, подогретым до 45 – 50°С. В течение 3 – 4 дней клубнику никто не потревожит — за это время она успеет дозреть.

Если грядки обширные, метод неэффективен. Одни ягоды снимают, следующие поспевают. Вредители активируются повторно.

Способы безопасной обработки:

Зольный раствор. Чтобы его сделать, в ведре воды разводят 2 – 3 кг древесной золы и четверть бруска хозяйственного мыла. Опрыскивание по листу проводят каждые 4 – 5 дней. Минус способа — сразу с грядки ягодками не полакомишься.

Горчичный настой. Разводят в ведре воды 10 г горчичного порошка. Подходит тот, который продают в магазине для изготовления одноименного соуса, или медицинский, продающийся в аптеке.

Настой луковой шелухи или чеснока. 200 г природного фунгицида заливают 10 л кипятка, дают сутки настоять, процеживают.

В период созревания ягод, чтобы избавиться от белокрылок, устанавливают ловушки. Около грядок вкапывают листы фанеры, окрашенной ярко-желтым, так, чтобы они не закрывали солнце. Смазывают их вазелином. Мелкие бабочки прилипают, не успевая отложить яйца, урожай удается сохранить.

Если улиток и слизней немного, то с кустов их собирают вручную. А, чтобы остановить вредителей, грядки мульчируют хвоей, опилками, яичной скорлупой, горчичным порошком. Можно установить ловушки.

В сухую погоду отдельные участки делянки поливают, раскладывают на них куски шифера или картона. Слизни и улитки, чтобы уберечься от солнечных лучей, заползают в укрытия, а утром их легко собрать. В качестве приманок используют капустные листья, смазанные медом, или перевернутые банки с кукурузной мукой.

При интенсивном заражении обойтись без фунгицидов не получится — можно потерять урожай. В этом случае используют биопрепараты. Одним из самых безопасных является малотоксичный Биокилл.

Он не накапливается в почве, распадается в течение нескольких часов под действием солнечных лучей. Опрыскивание проводят до восхода или после захода солнца, при отсутствии осадков.

Обработку проводят не позже, чем за 3 – 4 дня до сбора урожая.

Средство разводят в следующем соотношении: 4 мл препарата на половину ведра воды. Не следует изготавливать большое количество раствора — он не хранится. Этого количества достаточно для опрыскивания 100 м.

Лучший способ остановить нашествие вредителей — своевременная профилактика. Например, за 3 – 4 недели до сбора урожая обрабатывают грядки Актелликом или, сразу же после цветения — Аполло. Если посадки небольшие, можно ограничиться народными средствами.