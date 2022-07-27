Агрономы рассказали, почему огород лучше поливать дождевой водой

Поливать огородные культуры лучше всего дождевой водой. Это позволит сохранить растения и получить хороший урожай.

В водопроводной воде содержится вредный для растений хлор, в ней совсем мало микроэлементов. В колодезной воде слишком много солей, что тоже не приносит пользы.

В воде из озера или реки могут присутствовать опасные бактерии, токсичные отходы, продукты гниения.

Дождевая вода имеет нейтральную реакции. Она богата кислородом, поэтому полезна для огородных растений. Но ее нужно правильно собирать.

Дождевую воду не следует собирать после долгой засухи. Во время длительного дождя сбор лучше начать через полчаса после его начала.

Дождевая вода представляет собой своеобразную внекорневую подкормку. ВС ней растения получают слабый азотный раствор, который формируется под действием солнечных лучей и грозовых разрядов.

Такая вода мягкая, в ней минимум тяжелых солей, она не препятствует газо- и водообмену растений, не забивает их поры.

Нейтральная кислотность дождевой воды благотворно влияет на все жизненные процессы, происходящие в огородных культурах.