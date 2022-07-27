Reuters: Чехия согласилась защищать воздушное пространство Словакии
Правительство Чехии одобрило защиту воздушного пространства Словакии в случае угрозы.
Американская газета Reuters сообщает, что правительство Чехии дало согласие на защиту воздушного пространства Словакии в случае, если этой стране будет что-то угрожать. Сама Словакия приняла решение о передаче Украине советских истребителей МиГ-29, которых Киев получит одиннадцать единиц.
Также Словакия заказала американские истребители класса F-16, однако они прибудут в страну не ранее 2024 года, ввиду чего словацкое воздушное пространство остаётся незащищённым.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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