DW: у Путина нет целей и стратегии в спецоперации на Украине
Издание DW утверждает, что Владимир Путин не имеет никаких целей и стратегии в ходе проведения специальной военной операции на Украине.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Пушилин: пришло время освобождать русские города Киев и Одессу
Фермеры рассказали, чем подкармливать морковь в июле, чтобы она долго хранилась
Биржа ICE Futures сообщила о подорожании газа до 2250$ за 1000 кубометров
Агрономы рассказали, что посадить на грядки после сбора урожая лука
Трамп: США рискуют повторить судьбу Советского Союза