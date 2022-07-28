МИД России: Блинкен не просил о телефонных переговорах с Лавровым
В МИД России опровергли заявление Энтони Блинкена о том, что он проведёт переговоры с Сергеем Лавровым.
Пресс-служба Министерства иностранных дел России сообщила, что государственный секретарь США Энтони Блинкен не предупреждал о своих намерениях провести переговоры с главой российского МИДа Сергеем Лавровым. В министерстве отметили, что в России привыкли к классическим дипломатическим каналам связи, а не к публичным ни с кем не согласованным анонсам переговоров.
Накануне Энтони Блинкен сообщил, что в ближайшее дни намерен провести переговоры с Сергеем Лавровым, обсудив с ним дальнейшую судьбу арестованных в России граждан США.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Пушилин: пришло время освобождать русские города Киев и Одессу
Южная Корея заключила рекордный контракт на поставку оружия в Польшу
Биржа ICE Futures сообщила о подорожании газа до 2250$ за 1000 кубометров
Глава НАСА Людерс исключила выход России из МКС до 2028 года
Трамп: США рискуют повторить судьбу Советского Союза