МИД России: Блинкен не просил о телефонных переговорах с Лавровым

В МИД России опровергли заявление Энтони Блинкена о том, что он проведёт переговоры с Сергеем Лавровым.

Пресс-служба Министерства иностранных дел России сообщила, что государственный секретарь США Энтони Блинкен не предупреждал о своих намерениях провести переговоры с главой российского МИДа Сергеем Лавровым. В министерстве отметили, что в России привыкли к классическим дипломатическим каналам связи, а не к публичным ни с кем не согласованным анонсам переговоров.

Накануне Энтони Блинкен сообщил, что в ближайшее дни намерен провести переговоры с Сергеем Лавровым, обсудив с ним дальнейшую судьбу арестованных в России граждан США.