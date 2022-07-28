Глава НАСА Людерс исключила выход России из МКС до 2028 года

Лидер американского космического агентства НАСА Кэти Людерс утверждает, что Россия не выйдет из программы МКС до 2028 года.

28 июля глава космического агентства НАСА Кэти Людерс дала интервью американской газете Reuters, где сообщила, что накануне некие российские политики, связанные с космической отраслью страны, заявили о намерениях выйти из проекта МКС лишь после 2028 года, когда Россия построит собственную национальную космическую станцию.

Примечательно, что накануне новый глава "Роскосмоса" Юрий Борисов доложил Владимиру Путину о планах по выходу России из МКС к 2024 году.