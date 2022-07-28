Белый дом: Саудовская Аравия не пыталась заразить Байдена коронавирусом
Представитель Белого дома Джон Кирби сообщил, что саудиты не пытались умышленно заразить Джо Байдена коронавирусной инфекцией.
Советник Джо Байдена по национальной безопасности США Джон Кирби сообщил, что не верит в распространившуюся в СМИ теорию о том, что саудиты специально заразили американского президента коронавирусом в ходе его поездку по странам Ближнего Востока. По мнению Кирби, сама мысль о подобном является глупой.
Напомним, что накануне стало известно о заражении Джо Байдена коронавирусом. Американский президент испытывал лёгкое недомогание и ушёл на самоизоляцию, но уже поправился и приступает к работе в очном формате.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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