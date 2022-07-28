Захарова: решение Финляндии не выдавать визы россиянам ведёт к конфронтации
Мария Захарова предупредила о последствиях возможного решения правительства Финляндии не выдавать визы россиянам.
28 июля представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова сообщила, что возможное решение Хельсинки не выдавать туристические визы россиянам ведёт к конфронтации между Финляндией и Россией.
Накануне большинство ведущий парламентских партий Финляндии высказались за отказ выдавать туристические визы российским гражданам, хотя за день до этого пресс-служба премьер-министра финского государства сообщила, что решение не давать визы гражданам РФ не будет приниматься.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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