Захарова: решение Финляндии не выдавать визы россиянам ведёт к конфронтации

Мария Захарова предупредила о последствиях возможного решения правительства Финляндии не выдавать визы россиянам.

28 июля представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова сообщила, что возможное решение Хельсинки не выдавать туристические визы россиянам ведёт к конфронтации между Финляндией и Россией.

Накануне большинство ведущий парламентских партий Финляндии высказались за отказ выдавать туристические визы российским гражданам, хотя за день до этого пресс-служба премьер-министра финского государства сообщила, что решение не давать визы гражданам РФ не будет приниматься.